Mutlak butlan kararının ardından taraflar ilk defa aynı salonda karşı karşıya gelecek. Özel’in gündemi kurultay, Kılıçdaroğlu’nun ise ihraçlar olacak.

BERAT TEMİZ- CHP’de Meclis ve genel merkezde iki ayrı kürsü kurulmasıyla geçici olarak aşılan grup toplantısı krizinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki kozlar bu defa bugün saat 13.00’teki Parti Meclisi (PM) toplantısında paylaşılacak. Mutlak butlan kararının ardından taraflar ilk kez aynı salonda karşı karşıya gelecek.

Kılıçdaroğlu cephesinin gündeminde ihraçlar olması beklenirken, Özel tarafı olağanüstü kurultay isteyecek. Parti tüzüğüne göre PM’nin olağanüstü kurultay kararı alması için üye tam sayısının salt çoğunluğu (31) gerekiyor. 38. Olağan kurultay iptal edildi için partinin seçime katılamama riski taşıdığını belirterek 26 Temmuz’dan önce olağanüstü kurultay yapılmasını isteyen Özel’in kurmayları, 57 kişilik PM’de 35 üyenin bu talebi desteklediğini belirtiyor.

İMZALAR SON GÜN VERİLECEK

Özel ekibi, olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan 1.000’e yakın imzanın 15 günlük yasal sürenin son gününde Kılıçdaroğlu’na teslim edilmesini planlıyor. Hafta başında sona erecek sürenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun, tedbir kararını öne sürerek imzaları işleme almayacağı ifade ediliyor. Bu durumda Özel cephesinin Asliye Hukuk Mahkemesine başvurması bekleniyor. Özgür Özel ve ekibinin kurultay talebi karşılanmaması hâlinde yeni parti tartışmalarının hız kazanması bekleniyor.

Grup toplantısının rövanşı Parti Meclisi'nde: CHP’de taraflar ilk kez yüzleşecek

SALT ÇOĞUNLUK ARANACAK

Öte yandan arınma mesajı veren Kılıçdaroğlu’nun ise, ihraçları PM’nin gündemine getireceği iddia ediliyor. Ancak PM’deki dengelerin Özel’in elinde olması, disiplin süreçleri için de büyük önem taşıyor. CHP tüzüğüne göre PM üyeleri, milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanları PM’nin isteğiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilebiliyor. Bu durumda Kılıçdaroğlu’nun vekil ihraçları için PM’de salt çoğunluğu sağlaması gerekiyor.

Grup toplantısının rövanşı Parti Meclisi'nde: CHP’de taraflar ilk kez yüzleşecek

KILIÇDAROĞLU KURULTAY TAKVİMİNİ BAŞLATABİLİR

CHP kulislerinde, ayrıca delege iradesi sakatlandığı için mevcut delegelerle olağanüstü kurultay yapılmayacağını ve delegelerin yenilenmesi gerektiğini savunan Kemal Kılıçdaroğlu’nun olağan kurultay takvimini masaya getirebileceği konuşuluyor. Bu durumda mahalle seçimleriyle başlayıp, ilçe ve il kongreleriyle devam edecek kurultay takviminin tamamlanmasının 9-10 aylık bir süreyi bulabileceği belirtiliyor.

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