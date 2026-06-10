CHP MYK’dan kritik karar: 9 vekil disipline sevk edildi
CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası 9 milletvekili kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Parti Sözcüsü, kurumsal kimliği zedeleyen eylem ve açıklamalara karşı “arınma süreci” başlatıldığını açıkladı. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.
- CHP'nin kurumsal kimliğini zedeleyen eylem ve açıklamalar nedeniyle disiplin süreci başlatıldığı belirtildi.
- Genel Başkan'a tahsis edilmiş bir salonun Genel Başkan'a kullandırılmadığı ve bu durumun partiyi kutuplaştırdığı ifade edildi.
- Partinin misyon ve vizyonu açısından sakıncalı görülen noktalarda ayıklama yapma zorunluluğu olduğu vurgulandı.
- Mutlak butlan kararından sonraki eylem ve açıklamalar ile kongre ve kurultayları yok sayan sürece katkı sağlayanlar hakkında disiplin kararı alındığı belirtildi.
- Disipline sevk edilen 9 kişinin isimleri Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut olarak açıklandı.
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Sarı 9 vekilin kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
Sarı'nın açıklamalarından satır başları;
Bizim kırmızı çizgimiz var. Kurumsal kimliğimiz. Bu kurumsal kimlik altında mücadele ve yarış meşrudur. Ancak partinin kurumsal kimliğini zedeleyen eylem ve açıklamaları da not ettik. En son yaşadığımız olaylardan sonra, Genel Başkanımıza tahsis edilmiş bir salon olmasına rağmen onu kullandırmadılar. O gün öyle bir durumla karşı karşıyaydık ki her iki tarafın da destekçileri geldi. Bu da partiyi kutuplaştırmadır. Biz kötü olayların önüne geçmek için o grup toplantısına gitmemeyi ve Genel Merkez'de yapmaya karar verdi.
Biz ne kadar ılımlı, yapıcı, kucaklayıcı olsak da bu çabalarımız bir türlü arkadaşlarımız tarafından anlaşılmadı. bizim uzattığımız ele yumruk sıkarak karşılık verdiler ve partide iki başlı bir yapı oluşmuş oldu. Buna hiçbir parti izin vermez. bizler kurumsal kimliği korumak üzere siyasal pozisyon almak zorunda kalıyoruz.
İki konumuz var. Bunlardan birisi arınma... CHP'nin arınma siyaseti çerçevesi içerisinde partinin misyon ve vizyonu açısından sakıncalı gördüğü bazı noktalarda ayıklama yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
İkincisi, mutlak butlan kararından sonra iş, eylem ve açıklamalar değerlendirildi.
Bu iki aşamadan bizim üzerinde durduğumuz özellikle bu cendereden ve partinin bu mutlak butlan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan, kongre ve kurultayları yok sayılan bir sürece katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe olan arkadaşlarla ilgili disiplin süreci kararı almak durumunda kalıyoruz.
Karar oy birliğiyle alınmıştır.
9 kişi parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kurulana sevk edildi. Disipline sevk edilen isimler şöyle:
- Ensar Aytekin
- Ali Mahir Başarır
- Gökan Günaydın
- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Özgür Karabat
- Umut Akdoğan
- Veli Ağbaba
- Turan Taşkın Özer
- Burhanettin Bulut
ÖZGÜR ÖZEL SORUSUNA CEVAP
Özgür Özel'le ilgili bir değerlendirme yapılacak mı sorusuna cevap veren Sarı, "Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak arkadaşlar." dedi.