CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası 9 milletvekili kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Parti Sözcüsü, kurumsal kimliği zedeleyen eylem ve açıklamalara karşı “arınma süreci” başlatıldığını açıkladı. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Sarı 9 vekilin kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Sarı'nın açıklamalarından satır başları;

Bizim kırmızı çizgimiz var. Kurumsal kimliğimiz. Bu kurumsal kimlik altında mücadele ve yarış meşrudur. Ancak partinin kurumsal kimliğini zedeleyen eylem ve açıklamaları da not ettik. En son yaşadığımız olaylardan sonra, Genel Başkanımıza tahsis edilmiş bir salon olmasına rağmen onu kullandırmadılar. O gün öyle bir durumla karşı karşıyaydık ki her iki tarafın da destekçileri geldi. Bu da partiyi kutuplaştırmadır. Biz kötü olayların önüne geçmek için o grup toplantısına gitmemeyi ve Genel Merkez'de yapmaya karar verdi.

Biz ne kadar ılımlı, yapıcı, kucaklayıcı olsak da bu çabalarımız bir türlü arkadaşlarımız tarafından anlaşılmadı. bizim uzattığımız ele yumruk sıkarak karşılık verdiler ve partide iki başlı bir yapı oluşmuş oldu. Buna hiçbir parti izin vermez. bizler kurumsal kimliği korumak üzere siyasal pozisyon almak zorunda kalıyoruz.

İki konumuz var. Bunlardan birisi arınma... CHP'nin arınma siyaseti çerçevesi içerisinde partinin misyon ve vizyonu açısından sakıncalı gördüğü bazı noktalarda ayıklama yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

İkincisi, mutlak butlan kararından sonra iş, eylem ve açıklamalar değerlendirildi.

Bu iki aşamadan bizim üzerinde durduğumuz özellikle bu cendereden ve partinin bu mutlak butlan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan, kongre ve kurultayları yok sayılan bir sürece katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe olan arkadaşlarla ilgili disiplin süreci kararı almak durumunda kalıyoruz.

Karar oy birliğiyle alınmıştır.

9 kişi parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kurulana sevk edildi. Disipline sevk edilen isimler şöyle:

Ensar Aytekin

Ali Mahir Başarır

Gökan Günaydın

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Özgür Karabat

Umut Akdoğan

Veli Ağbaba

Turan Taşkın Özer

Burhanettin Bulut

ÖZGÜR ÖZEL SORUSUNA CEVAP

Özgür Özel'le ilgili bir değerlendirme yapılacak mı sorusuna cevap veren Sarı, "Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak arkadaşlar." dedi.

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