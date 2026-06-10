TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP’de disipline sevk edilen isimlerle ilgili dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı. Atik, ilk etapta listede 16-17 kişinin bulunduğunu ancak belirlenen kriterler doğrultusunda listenin 9 isimle sınırlandırıldığını öne sürdü.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP’de Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen isimlerle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Atik, disiplin sürecinin başlangıcında daha geniş kapsamlı bir liste hazırlandığını ancak sonrasında listenin daraltıldığını söyledi.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında önemli bilgiler veren Atik, ilk hazırlanan listede yaklaşık 16-17 kişinin yer aldığını belirtti. Ancak parti yönetimi içinde yapılan görüşmeler sonrasında belirli bir kriter oluşturulması yönünde karar alındığı ifade eden Atik, "Buna bir kriter koyalım diye Sayın Genel Başkan'ın talimatı olmuş. O nedenle liste daraltılmış" dedi.

Bu kriterin, CHP’de uzun süredir tartışılan "mutlak butlan" süreciyle ilişkilendirilen isimler ve haklarında devam eden yargı süreçleri olduğu öne sürüldü. Atik, bu nedenle disiplin sürecinin ilk aşamada söz konusu isimlerle sınırlandırıldığını söyledi.

"ÖZGÜR ÖZEL ÇIKARTILMIŞ ORADAN"

Atik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Partiyi mutlak butlan sürecine götüren kimler varsa, onlarla alakalı olarak yürüyen yargı süreçleri varsa önce onlardan başlayalım. Buradaki kriter bu. 9 kişi bu şekilde belirlenmiş. Bu 9 kişi aslında şöyle. Kurultay ceza davası var biliyorsunuz. Orada ismi geçen 9 tane milletvekili.

Burada bir farklı durum var. Özgür Özel çıkartılmış oradan. Eski genel başkan Özgür Özel çıkartılmış. O 9 milletvekilinin içinde aslında o da vardı. CHP kurmayları Özgür Özel'le ilgili farklı bir değerlendirme yapılacağını söyledi. O nedenle bu listede yer almadığını söylediler. Ama burada asıl ilke arınma. Arınmayla ilgili kriteri bu şekilde koymuşlar. Yani neden? O listeyi de gördüm ben. 16 -17 tane isim var orada. Bazıları belediye başkanı, bazıları mevcut milletvekilleri falan var. Ama bunu bu şekliyle sadece dosyaları geçen milletvekilleriyle sınırlamışlar."

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