2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Futbolseverlerin gündeminde "Dünya Kupası ilk maç saat kaçta?" yer alırken Meksika-Güney Afrika maçının oynanacağı stat araştırılıyor. Turnuvanın açılış maçına ilişkin detaylar ve konserler de netleşti.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sona erdi. Turnuvanın açılışında sahne alacak Meksika-Güney Afrika maçı öncesinde, Dünya Kupası ilk maç saat kaçta başlayacak sorusunun cevabı ile açılış organizasyonuna ilişkin ayrıntılar futbolseverler tarafından araştırılıyor.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI İLK MAÇ SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması, 11 Haziran Perşembe günü A Grubu'nda yer alan ev sahibi Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve turnuva resmi olarak başlayacak.

Bu yıl ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen Dünya Kupası, futbol tarihinin en geniş katılımlı organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Yeni formatla birlikte grup aşamasından eleme turlarına kadar daha fazla maç oynanacak ve turnuva yaklaşık altı hafta sürecek.

2026 FIFA Dünya Kupası, 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. Final mücadelesi 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'nda gerçekleştirilecek.

2026 FIFA Dünya Kupası ilk maç saat kaçta? Açılış maçına geri sayım başladı

MEKSİKA-GÜNEY AFRİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı, Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan Mexico City Stadı'nda oynanacak. Stadyum yaklaşık 83 bin seyirci kapasitesine sahip.

Dünya Kupası'nın ev sahipleri arasında bulunan ABD, Kanada ve Meksika turnuva boyunca çok sayıda maça ev sahipliği yapacak. Açılışın Mexico City'de yapılması ise organizasyonun tarihi yönüne yapılan önemli bir vurgu olarak değerlendiriliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ilk maç saat kaçta? Açılış maçına geri sayım başladı

DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ ŞARKICILAR SAHNE ALACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçından önce çeşitli etkinlikler yapılacak.

Kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirecek Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra açılış töreninde Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana ve Tyla gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne alacak.

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