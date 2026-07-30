Gülistan Doku soruşturmasında delilleri kararttığı iddia edilen kolluk görevlilerine yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında süren adli soruşturma kapsamında yürütülen 4. dalga operasyonda adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi, biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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DELİLLERİ KARARTIKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürütmekte olduğu soruşturmada, olayın ardından adli süreçte görev yapan bazı kolluk görevlilerinin delilleri kararttığı, dosyadaki belgelere ve dijital materyallere müdahale ettiği şüphesi üzerine geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

15 ilde operasyon düzenlendi

Yapılan teknik ve dijital incelemeler neticesinde 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla aralarında emniyet müdürü, amir ve polis memurlarının da yer aldığı 19 kişi hakkında işlem yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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