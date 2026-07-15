Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bültenle aranan ve ABD’de gözaltına alınan Umut Altaş’ın işaret ettiği 3 noktada ekipler arama başlattı. Munzur Üniversitesi çevresi, Aktuluk Mahallesi ve Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alan didik didik inceleniyor.

2020 yılından bu yana kayıp olarak aranan, dosyası yıllar sonra yeni delillerle ‘cinayet’ soruşturmasına dönen Gülistan Doku soruşturması hız kesmeden sürüyor. Son olarak dosyanın kilit ismi, hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari Umut Altaş, ABD’de gözaltına alınmış, yakalanmadan önce dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Umut Altaş

3 NOKTAYI İŞARET ETMİŞTİ

Gülistan’ın öldürüldüğünü belirten Altaş cesedin tam yerini bilmediğini söyleyerek, Munzur Üniversitesi ve çevresi, Aktuluk Mahallesi ve Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alana bakılması gerektiğini ifade etmişti.

Gülistan Doku soruşturmasında düğümü çözecek 3 adres! Umut Altaş işaret etmişti, didik didik aranıyor

BÖLGE BÖLGE ARAMA

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Altaş'ın ifade ettiği noktalarda ve daraltılmış baz verilerine göre Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Timlerinden oluşan ekipler tarafından yer altı görüntüleme cihazı desteğiyle arama çalışmaları başlatılmıştı.

Gülistan Doku soruşturmasında düğümü çözecek 3 adres! Umut Altaş işaret etmişti, didik didik aranıyor

Rostar ve Dinar Deresi arasında kalan mevkide ve kentin çeşitli noktalarında arama faaliyetlere devam eden ekipler, detaylı şekilde inceleme yapıyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsünden faydalanılıyor.

Gülistan Doku soruşturmasında düğümü çözecek 3 adres! Umut Altaş işaret etmişti, didik didik aranıyor

NELER OLMUŞTU?

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmış, ABD Polis Teşkilatı (USMS) ile Interpol Washington ve İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'nin (HSI) New York ofisi tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda Altaş, 22 Mayıs'ta ABD'de yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ülkeye iadesi beklenen Altaş, yakalanmadan önce açıklama yapmıştı.

Gülistan Doku soruşturmasında düğümü çözecek 3 adres! Umut Altaş işaret etmişti, didik didik aranıyor

"ÇOK BAĞIRIYORDU BEN DE SIKTIM"

Akşam Gazetesi'ne konuşan Altaş, o dönem yakın arkadaşı Türkay Sonel'in cinayeti itiraf ettiğini iddia ederek, "Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum. Hafızam gitti, hayatla bağlantımı kestim. Alzheimer gibi oldum, şoka girdim. Yaşananları yeni yeni hatırlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Gülistan Doku

Altaş, cesedin eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü tarafından yok edildiğini belirtip, "İstanbul'daki evlerini ziyaret ettiğimde Vali babası beni alnımdan öptü. Sustuğum için teşekkür öpücüğü olabilir" demişti.

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