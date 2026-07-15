Eski Hatay Valisi Ercan Topaca, 15 Temmuz gecesini anlattı. Topaca “Devletin emanet ettiği sınırı bile boşaltabilecek kadar alçalmışlar. Sınırdaki askerleri kullanmak üzere Hatay merkeze getirmişler. Sınırı bomboş bırakmışlar. 3 gün boyunca sınır yol geçen hanına dönmüş" dedi.

15 Temmuz 2016 yılında meydana gelen hain darbe girişiminde Hatay'da yaşananları anlatan dönemin Hatay Valisi Ercan Topaca, çarpıcı noktalara dikkat çekti.

“SINIR YOL GEÇEN HANINA DÖNMÜŞ”

Topaca, "İhanet o kadar büyük ki, devletin kendilerine emanet ettiği, ülkemizin ve milletimizin güvenliğinin olmazsa olmaz şartı olan sınırı bile, o gece bu hain amaçlarına ulaşabilmek için boşaltabilecek kadar alçalmışlardı. Darbe girişiminde sınırdaki askerleri kullanmak üzere Hatay merkeze getirmişler. Sınırı bomboş bırakmışlar. 3 gün boyunca sınır yol geçen hanına dönmüş" dedi.

Darbeden 3 gün sonra fark edilmiş! Eski Hatay valisi anlattı: 3 gün boyunca sınırı boş bırakmışlar

“EN SON TERK EDİLECEK BİR NOKTA”

Topaca ülkeyi büyük bir kaosun içine çekmeye çalıştıklarını belirterek “Onlardan önemli bir sayıdaki kişinin, teröristin veya kaçakçının bu tarafa geçtiğini ya da darbe teşebbüsünden sonra başarılı olamayınca bir kısım hainin de aynı güzergahtan karşı tarafa geçtiğini düşünüyoruz. Bu insanlar, o kadar gözü dönmüş ki, sınır en son terk edilecek bir noktadır. Asker, kendisine bir görev verilmişse, hele hele sınırı koruma görevi verilmiş ise, hiçbir şekilde o bölgeyi terk etmez. Terk ettiği takdirde bunun cezası çok ağırdır, vebali olan bir iştir” dedi.

Darbeden 3 gün sonra fark edilmiş! Eski Hatay valisi anlattı: 3 gün boyunca sınırı boş bırakmışlar

“BİR ŞOKLA KARŞILAŞTIK”

Darbe gecesinin zor ve uzun bir gece olduğunu belirten Topaca, o gece Antalya’da olduğunu olanları öğrenince Hatay’a geri döndüğünü belirterek şöyle konuştu:

Kendi askerimiz ve polisimizin, askerimize, polisime ve vatandaşımıza silah doğrultacağı, Devletimizin verdiği silahlar, araç ve gereçlerle, yine devlet birimlerine saldıracağı hiçbir zaman düşünmediğimiz, düşünmek bile istemediğimiz bir konuydu. Bunu görünce aslında bir şokla karşılaştık.

Darbeden 3 gün sonra fark edilmiş! Eski Hatay valisi anlattı: 3 gün boyunca sınırı boş bırakmışlar

DEVİR TESLİM ERKEN YAPILMIŞ

Hatay'da bulunan Hudut Alay Komutanlığı ve Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda bir görev değişimi olduğunu aktaran Topaca, "Normalde bu görev değişiminin 30 Ağustos sonu itibariyle yapılmış olması lazım. Fakat burada, bu ihaneti organize eden kişiler tarafından planlanmış ki, mevcut FETÖ'cü olmayan ya da kendilerinin güvenmediği komutanları değiştirerek, kendilerine daha iyi hizmet edecek, ihanetin tam ortasında olacak komutanları oraya getirmekle başlamışlar. 15 Temmuz günü, hem Hudut Alay Komutanlığı ve Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda devir teslim törenleri oldu. O gün o törenlere başka işlerimizden dolayı katılmamıştım. Fakat bunun bilinçli ve organize edilmiş olduğunu, Hatay'ı kontrol altına almak için olduğunu o gece gördük” dedi.

Darbeden 3 gün sonra fark edilmiş! Eski Hatay valisi anlattı: 3 gün boyunca sınırı boş bırakmışlar

"ÇIKIŞLARI KAPATMALARINI SÖYLEDİM"

Komutanlığa çekilen askerlerin çıkışını engellemek için talimatlar verdiğini de belirten Topaca, "Hızlı bir şekilde belediyelerdeki araçlarla komutanlıkların giriş çıkışlarının çevrelenerek kapatılmasını söyledim. Bu saat 11 civarlarında verilmiş bir karardır. Hem Tugay Komutanlığı, Hem Hudut Alay Komutanlığı hem de Jandarma Er Eğitim Komutanlığı, içeriden dışarı çıkılamaz hale getirildi. Dolayısıyla bir darbe teşebbüsüne girişecek bir pozisyonları kalmamıştı. Çok şükür milletimizin feraseti, duruşu, vatanseverliği, Cumhurbaşkanımızın o dönemki liderliği, valilerimizin kendi illerini toparlaması, bu olayın en az zararla atılmasında vesile olmuştur" diye konuştu.

Darbeden 3 gün sonra fark edilmiş! Eski Hatay valisi anlattı: 3 gün boyunca sınırı boş bırakmışlar

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