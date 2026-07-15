Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir ürün dahi alamayan kiraz üreticileri, bu yıl bolluk yaşıyor. İlçede kiraz ağaçları üzüm salkımı gibi meyve vermiş durumda.

Türkiye'nin önemli ihracatlık kiraz üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, geçen yıl yaşanan zirai don afetinin ardından bu sezon kiraz bolluğu yaşanıyor.

GEÇEN YIL TEK BİR ÜRÜN ALAMADILAR

Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesinde üreticilik yapan Mustafa Akpınar, geçen yıl hava muhalefeti ve zirai don nedeniyle çok zor bir dönem geçirdiklerini belirtti. Bahçelerinde kirazın yanı sıra vişne, kayısı, erik, badem ve ceviz de yetiştirdiğini dile getiren Akpınar, geçen yıl ağaçlardan tek bir ürün dahi alamadıklarını aktardı.

Geçen yıl donun vurduğu ilde bu yıl bolluk var! Ağaçlar kirazları taşıyamıyor

BU YIL BOLLUK VAR

Bu yıl hava şartlarının tarımsal üretime uygun seyrettiğini ifade eden Akpınar, geçen yıl yiyecek kiraz dahi bulamazken bu yıl ağaçların adeta üzüm salkımı gibi meyve verdiğini ve bahçelerde büyük bir bolluk yaşandığını söyledi.

Geçen yıl donun vurduğu ilde bu yıl bolluk var! Ağaçlar kirazları taşıyamıyor

FİYAT BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Meyvedeki aşırı bolluğun kiraz kalitesini etkilediğini ve piyasa fiyatlarının beklentilerin çok altında kaldığını vurgulayan Akpınar, mevcut fiyatların işçi yevmiyelerini karşılamakta yetersiz kaldığını belirtti. Kirazın değerinin altında satıldığını ifade eden Akpınar, kendilerinden ucuza alınan ürünün tüketiciye de uygun fiyatla ulaşmasını temenni ettiğini dile getirdi.

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