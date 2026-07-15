Geçen yıl donun vurduğu ilde bu yıl bolluk var! Ağaçlar kirazları taşıyamıyor
Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir ürün dahi alamayan kiraz üreticileri, bu yıl bolluk yaşıyor. İlçede kiraz ağaçları üzüm salkımı gibi meyve vermiş durumda.
- Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi, önemli ihracatlık kiraz üretim merkezlerindendir.
- Geçen yıl yaşanan zirai don afeti nedeniyle Sultandağı'nda üreticiler tek bir ürün dahi alamadı.
- Bu sezon hava şartlarının uygun seyretmesiyle ağaçlarda büyük bir bolluk yaşandı.
- Meyvedeki aşırı bolluk, kiraz kalitesini etkiledi ve piyasa fiyatları beklentilerin altında kaldı.
- Mevcut kiraz fiyatları, işçi yevmiyelerini dahi karşılamakta yetersiz kalıyor.
- Üreticiler, kendilerinden ucuza alınan ürünün tüketiciye de uygun fiyatla ulaşmasını temenni ediyor.
Türkiye'nin önemli ihracatlık kiraz üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, geçen yıl yaşanan zirai don afetinin ardından bu sezon kiraz bolluğu yaşanıyor.
GEÇEN YIL TEK BİR ÜRÜN ALAMADILAR
Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesinde üreticilik yapan Mustafa Akpınar, geçen yıl hava muhalefeti ve zirai don nedeniyle çok zor bir dönem geçirdiklerini belirtti. Bahçelerinde kirazın yanı sıra vişne, kayısı, erik, badem ve ceviz de yetiştirdiğini dile getiren Akpınar, geçen yıl ağaçlardan tek bir ürün dahi alamadıklarını aktardı.
BU YIL BOLLUK VAR
Bu yıl hava şartlarının tarımsal üretime uygun seyrettiğini ifade eden Akpınar, geçen yıl yiyecek kiraz dahi bulamazken bu yıl ağaçların adeta üzüm salkımı gibi meyve verdiğini ve bahçelerde büyük bir bolluk yaşandığını söyledi.
FİYAT BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI
Meyvedeki aşırı bolluğun kiraz kalitesini etkilediğini ve piyasa fiyatlarının beklentilerin çok altında kaldığını vurgulayan Akpınar, mevcut fiyatların işçi yevmiyelerini karşılamakta yetersiz kaldığını belirtti. Kirazın değerinin altında satıldığını ifade eden Akpınar, kendilerinden ucuza alınan ürünün tüketiciye de uygun fiyatla ulaşmasını temenni ettiğini dile getirdi.