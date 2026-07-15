15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu saldırının yıl dönümünde Türkiye, o gece hayatını kaybeden şehitlerini rahmet ve minnetle, gazilerini ise saygı ve şükranla anıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sanat, spor ve televizyon dünyasının birçok tanınmış ismi de sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Ünlü isimler, yayımladıkları mesajlarda şehitleri rahmetle anarken, gazilere teşekkür ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Duygusal mesajlar kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü ve binlerce beğeni ile yorum aldı.

15 Temmuz'un yıl dönümünde sanat dünyası tek yürek oldu! Ünlülerden anlamlı paylaşımlar

Demet Akalın: "Vatan sevgisi imandadır. Unutmadık, unutturmayacağız."

15 Temmuz'un yıl dönümünde sanat dünyası tek yürek oldu! Ünlülerden anlamlı paylaşımlar

Seren Serengil: "15 Temmuz... O gece hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Demokrasinin, millet iradesinin ve bağımsızlığın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırladığımız bu günde; birlik, beraberlik ve huzurun ülkemizden hiç eksik olmamasını diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

15 Temmuz'un yıl dönümünde sanat dünyası tek yürek oldu! Ünlülerden anlamlı paylaşımlar

İbrahim Tatlıses: "15 Temmuz 10'uncu yıl... İrade bizim, zafer bizim! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü..."

15 Temmuz'un yıl dönümünde sanat dünyası tek yürek oldu! Ünlülerden anlamlı paylaşımlar

Şoray Uzun: "Allah bu millete bir daha bir 15 Temmuz yaşatmasın." notunu paylaşırken, 15 Temmuz sonrasında İzmir Konak Meydanı'nda çekilen bir fotoğrafına da yer verdi.

15 Temmuz'un yıl dönümünde sanat dünyası tek yürek oldu! Ünlülerden anlamlı paylaşımlar

Hülya Koçyiğit: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanı ve demokrasiyi korumak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun."

15 Temmuz'un yıl dönümünde sanat dünyası tek yürek oldu! Ünlülerden anlamlı paylaşımlar

Ceyhun Fersoy: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü."

15 Temmuz'un yıl dönümünde sanat dünyası tek yürek oldu! Ünlülerden anlamlı paylaşımlar

Hakan Taşıyan: "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü... 15 Temmuz gecesi devlete, millete ve istikbaline sahip çıkan milletimizi ve gazileri saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum."

15 Temmuz'un yıl dönümünde sanat dünyası tek yürek oldu! Ünlülerden anlamlı paylaşımlar

Alişan: "Biz, asırlardır düşmanlarıyla savaşmış bir milletiz. Bildiğimiz düşmanlarla... Ama 15 Temmuz gecesi canını, malını, vatanı; her şeyini emanet ettiği hainlerin mermileriyle, tanklarıyla ve tüfekleriyle karşı karşıya geldik. O gece Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sokağa çıkalım, ülkemize sahip çıkalım' çağrısıyla milyonlar sokaklara çıkarak tarihe unutulmayacak bir destan yazdı. Geride şehitlerimiz, gazilerimiz ve vicdanlarımızda hâlâ 'Kendi insanına nasıl ateş edebildiler?' sorusu kaldı. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla anıyorum."

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