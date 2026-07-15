15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi tatil uygulanırken, yatırımcılar da Borsa İstanbul'un çalışma durumunu merak ediyor. Resmi tatil nedeniyle hisse senedi ve diğer piyasalarda işlem yapacak olan yatırımcılar, bugün borsanın açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz'da Borsa İstanbul'da işlemler devam ediyor mu, yoksa borsa bugün kapalı mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yatırımcıların gündeminde Borsa İstanbul'un çalışma durumu yer alıyor. Resmi tatil kapsamında borsada işlemler dururken, takas takviminde de değişiklik uygulanıyor. Peki, 15 Temmuz'da Borsa İstanbul açık mı? İşte detaylar.

15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI?

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak.

Hisse senedi, vadeli işlemler ve diğer sermaye piyasası araçlarında alım-satım seansları gerçekleştirilmeyecek. Resmi tatil nedeniyle takas ve ödeme işlemleri de bu tarihte yapılmayacak.

15 Temmuzda borsa açık mı, bugün işlemler devam ediyor mu?

TAKAS TARİHLERİ DEĞİŞTİ

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Borsa İstanbul'da çarşamba günü seans düzenlenmeyecek. Bu nedenle 14 Temmuz tarihli işlemlerin takası 16 Temmuz Perşembe, yarınki işlemlerin takası ise 17 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek. VİOP'ta da 15 Temmuz'da takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da endeks ve pay vadeli kontratlarda 15 Temmuz tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

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