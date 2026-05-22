Gülistan Doku soruşturmasında 12 kişi tutuklanırken, cinayetin kilit ismi firari Umut Altaş'ın ABD'den iadesi bekleniyor. New York'tan açıklamalarda bulunan Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in "Çok bağırıyordu ben de sıktım" dediğini söyledi. Altaş ayrıca Doku'nun cansız bedeninin bulunması için 2 noktayı işaret etti.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması, yıllar sonra yeniden açılmıştı.

Bu kapsamda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de bulunuyordu.

UMUT ALTAŞ'IN ABD'DEN İADESİ İSTENDİ

Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğü öne sürülürken ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. Cinayetin en yakın görgü tanığı olarak bilinen Altaş için Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Umut Altaş yakında iade edilecek, iadesini bekliyoruz, bence Umut Altaş bu olayın en yakın görgü tanığı" demişti.

"TÜRKAY 'BAĞIRIYORDU, SIKTIM' DEDİ"

Gözlerin çevrildiği Altaş, Akşam Gazetesi'ne konuştu. Altaş, o dönem yakın arkadaşı Türkay Sonel'in cinayeti itiraf ettiğini iddia ederek, "Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum. Hafızam gitti, hayatla bağlantımı kestim. Alzheimer gibi oldum, şoka girdim. Yaşananları yeni yeni hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

Altaş, cesedin eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü tarafından yok edildiğini belirtip, "İstanbul'daki evlerini ziyaret ettiğimde Vali babası beni alnımdan öptü. Sustuğum için teşekkür öpücüğü olabilir" dedi.

DOKU'NUN CESEDİ İÇİN 2 NOKTAYI İŞARET ETTİ

Gülistan'ın cansız bedeninin nerede olduğuna dair yorumlarını da aktaran Altaş, şöyle devam etti: "Cinayet sonrasında Türkay beni arabayla aldı. Benim o zaman hiçbir şeyden haberim yoktu. Cinayetin işlendiği bölgede, köprü ve dere yatağının olduğu Tunceli Üniversitesi civarında turladık. Viyadük civarında birkaç tur attı, sürekli o bölgeye bakıyordu. Sanırım polis falan geldi mi diye kontrol ediyordu. Gülistan'ı orada öldürmüş olmalı. Kızı, viyadükte köprünün dibinde öldürdüğünü düşünüyorum"

Mustafa Türkay Sonel

Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. Bayraktepe'de, su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı."

