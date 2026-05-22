Kaydet

Kayseri'de Boğazköprü istikameti Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde seyir halindeyken motosikleti üzerinde akrobatik hareketler sergileyerek adeta ölüme meydan okuyan sürücünün tehlikeli şovu, kendisine ağır bir faturaya mal oldu. Hem kendi canını hem de hızla akan trafikteki diğer vatandaşların güvenliğini hiçe sayan kural tanımaz motosikletlinin yürekleri ağza getiren o anları, şaşkınlık içindeki diğer araç sürücülerinin cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin ardından hızla harekete geçen polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 38 AND 521 plakalı motosikletin sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 46 bin TL idari para cezası kesilirken, tehlike saçan araç ise 6 ay süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası