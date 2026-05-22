Almanya merkezli kişisel bakım ve perakende devi Rossmann, insan sağlığını tehdit eden küf toksini tespiti nedeniyle gıda reyonunda satışa sunulan “enerBIO Spelt Waffles Natural” ürününü geri çağırma kararı aldı. Şirketten yapılan resmi açıklamada, denetimler sırasında kullanılan hammaddelerde izin verilen sınırın üzerinde okratoksin A maddesine rastlandığı belirtildi.

Ünlü kozmetik devinden tüketicilere acil çağrı! Kanser riski taşıyan ürün geri çağrıldı

ÜRÜNLERİN İMHA EDİLMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Chip'in haberine göre, kanser riski taşıdığı ifade edilen bu toksinin özellikle düzenli tüketimde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı. Rossmann yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, geri çağırma kararının EnerBiO markalı “Salted Caramel” (Tuzlu Karamelli) aromalı mısır patlaklarını kapsadığı belirtildi.

Riskli partilere ait son tüketim tarihlerinin 10.02.2027, 12.02.2027, 16.02.2027 ve 18.02.2027 olduğu bildirildi. Yetkililer, söz konusu ürünlerin imha edilmesi gerektiğini belirtti.

KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Uzmanlara göre okratoksin A, tahıllar, peynir, et ve meyve gibi birçok gıdada görülebilen doğal bir küf toksini olarak biliniyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), bu maddenin DNA’ya zarar verebileceğini ve özellikle böbrek kanseri riskini artırabileceğini ifade ediyor.

Bu nedenle Avrupa Birliği’nin, okratoksin A için belirlenen limitleri daha sıkı hale getirmeye hazırlandığı kaydediliyor. Rossmann ise müşterilerinin mağdur olmaması için ürünlerin satış noktalarına iade edilebileceğini açıkladı.

