Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da başkan adayı olan Aziz Yıldırım, yönetim listesini belirledi. Yıldırım ile eski yönetici Hakan Safi, seçimde başkanlık koltuğuna oturmak için yarışacak.

Fenerbahçe'de Şubat 1998-Haziran 2018 tarihleri arasında başkanlık görevinde bulunan, 2018 ve 2024 yıllarında Ali Koç'a karşı yarışı kaybeden Aziz Yıldırım, yeniden başkanlığa aday oldı.

Chobani Stadyumu'nda 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede Hakan Safi ile yarışacak Aziz Yıldırım'ın, yeni yönetiminde yer alacak isimler belli oldu.

Aziz Yıldırım, yeniden başkan seçilmesi halinde bir yıl görevde kalacağını belirtiyor.

ASİL ÜYELER

Barış Göktürk

Mahmut Nedim Uslu

Nihat Özbağı

Mustafa Çağlar

Ahmet Önder Fırat

Cihan Kamer

Fatih Öztürk

Batuhan Özdemir

Tanju Kaya

Murat İman

Özgür Peker

Yusuf Buğra Tanık

Mehmet Aydın

Mehmet Selim Kosif

Barış Göktürk, Aziz Yıldırım lehline başkan adaylığından çekişmişti.

YEDEK ÜYELER

Fatih Aslan

Volkan Akan

Mustafa Aydın Acun

Barış Karagöz

Savaş Adalet

Demre İşcan

Yasemin Babayiğit

Haberle İlgili Daha Fazlası