Fenerbahçe'de başkanlık yarışı: Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu
Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da başkan adayı olan Aziz Yıldırım, yönetim listesini belirledi. Yıldırım ile eski yönetici Hakan Safi, seçimde başkanlık koltuğuna oturmak için yarışacak.
Fenerbahçe'de Şubat 1998-Haziran 2018 tarihleri arasında başkanlık görevinde bulunan, 2018 ve 2024 yıllarında Ali Koç'a karşı yarışı kaybeden Aziz Yıldırım, yeniden başkanlığa aday oldı.
Chobani Stadyumu'nda 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede Hakan Safi ile yarışacak Aziz Yıldırım'ın, yeni yönetiminde yer alacak isimler belli oldu.
Yıldırım'dan dikkat çeken cevap: 'Savaşa gidiyoruz savaşa!'
ASİL ÜYELER
Barış Göktürk
Mahmut Nedim Uslu
Nihat Özbağı
Mustafa Çağlar
Ahmet Önder Fırat
Cihan Kamer
Fatih Öztürk
Batuhan Özdemir
Tanju Kaya
Murat İman
Özgür Peker
Yusuf Buğra Tanık
Mehmet Aydın
Mehmet Selim Kosif
YEDEK ÜYELER
Fatih Aslan
Volkan Akan
Mustafa Aydın Acun
Barış Karagöz
Savaş Adalet
Demre İşcan
Yasemin Babayiğit