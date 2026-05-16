Aziz Yıldırım net konuştu: 'Şampiyonluğa mecburuz!'
Fenerbahçe'de bir kez daha başkanlığa talip olan Aziz Yıldırım net konuştu. F.Bahçe’yi 20 yıl yöneten efsane başkan, “Şampiyonu olamazsak bizi büyük tehlikeler bekliyor. Başarabilecek bir camiayız. Bunu geçmişte gösterdik” dedi.
MEHMET EMİN ULUÇ - Olağanüstü genel kurulda başkanlık için yarışacak Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin sıkıntılarının gelecek bir şampiyonlukla sona ereceğini söyledi. Bir taraftar etkinliğine katılan efsane başkan, “2026-27’de Fenerbahçe’nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olamazsa çok büyük tehlikeler bizi bekliyor. Üstesinden gelebilecek bir camiayız. Geçmişte bunları gösterdik” diye konuştu. Sarı lacivertli camiada birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Ben başkan olmak için değil, şampiyonu olmak için geliyorum” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk vurgusu
MECBUREN ADAY OLDUM
Sosyal medyada, troller vasıtasıyla seçimden çekileceği iddialarının ortaya atılmasından rahatsız olduğunu dile getiren Aziz Yıldırım, “Benim akil insan olacağımı söylüyorlar. Ben akil insan olmak istemiyorum, çekilmiyorum, Fenerbahçeliyim, icraat yapıyorum. Yaptıklarım da ortada” çıkışında bulundu. Yıldırım, “99 puan aldık ama şampiyon olduk mu?” derken, “2024’te şartlar uygundu. Biz seçilmiş olsak, kesin söylüyorum başarılı olurduk. Bugün de genç arkadaşların burayı toparlayacağına inansam aday olmazdım” sözleriyle adaylığa mecbur hissettiğini belirtti.
GÖKTÜRK UMUTLU
Adaylıktan Aziz Yıldırım lehine çekilen Barış Göktürk, “Kimse Aziz Yıldırım’ı listesine davet edecek kadar cüretkâr olamaz” dedi. Birlik vurgusu yapan Göktürk, “Bir kısım menfaat odaklarının tuzağına düşmeyelim” derken, “120. yılda hikâyemiz yeni başlıyor. Yıldırım, Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak” açıklaması yaptı.