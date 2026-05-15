Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli camianın gelecek sezonunda futbolda şampiyonluğa ulaşma mecburiyetinde olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, şampiyonluk vurgusu yaptı.

BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Fenerbahçe'nin önüne açmak için göreve talip olduklarını belirten Yıldırım, "Yine bir seçim öncesinde bir araya geldik ama bu sefer çok değişik bir seçim öncesi diyelim. 12 yıldır, bizim de suçumuz olmuş bir dönem olmuştur, tek hedef başarılı olmak ve şampiyon olmaktır. Fenerbahçe'nin bu durumunu görüp de üzülmemek elde değil. Şimdi hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelip, beraber mücadele etme zamanımızdır. Çok açık söylüyorum, başkan olmak için gelmiyorum, Fenerbahçe'yi bu sene başarılı kılıp önünü açmak için geliyoruz. Yoksa bizler gelip de burada başkan, yöneticilik yapma zamanını geçirdik. Belki Barış Bey genç, önünde zaman var ama bizler öyle değil." diye konuştu.

Aziz Yıldırım

"FENERBAHÇE'MİZİ BU SEZON ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"

Sarı lacivertli camiaya şampiyonluk yaşatacaklarını söyleyen Aziz Yıldırım, "Baskılar var ama hiçbirini dinlemeden aday oldum. Gelin hep birlikte oylarınızı kullanın, karşı tarafı suçlamak veya başka bir şey söylemek istemiyorum. Doğru olan bizlerin tecrübesi, bizlerin oluşturacağı imkanlarla biz Fenerbahçe'mizi bu sezon şampiyon yapacağız. Ondan sonra da inşallah gençlerin önü açılmış olur ve bizden sonra onlar alırlar bu bayrağı ve devam ettirirler. İçiniz rahat olsun. 1998'de geldim ve 20 sene başkanlık yaptım. İyi günüm de oldu, kötü günüm de oldu. İyi günüm daha fazla. Kulüplerde para sorunu olmaz, çözersiniz. Ama çok para da var demek yanlıştır. Bu yükü kaldıracağız, ne gerekiyorsa yapacağız. Neye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Futbol takımının neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. İnşallah şampiyonluktan sonra hep birlikte oynayacağız ve eğleneceğiz." dedi.

