Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya merkezli 9 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna ilişkin, 500’den fazla kültür varlığının ele geçirildiğini açıkladı. Ersoy, yurt dışı bağlantılı para transferleriyle birlikte suç ağının çökertildiğini ve Türkiye’nin kararlılığının bir kez daha ortaya konduğunu vurguladı.

Dokuz şehri kapsayan Konya merkezli dev operasyonla, tarihi eser kaçakçılığı yapan suç şebekesi çökertildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından operasyona dair bilgi verdi.

Ersoy paylaşımında, "Bakanlığımızca yurt dışından iadesi sağlanan eserlerin her biri kültür varlıklarımızın ait olduğu topraklara yeniden kavuşmasının taşıdığı güçlü anlamı ortaya koymaktadır.

9 ilde 500'den fazla tarihi eser ele geçirildi! Bakan Ersoy: Bu yalnızca güvenlik operasyonu değil

"MEDENİYET MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Ancak bizim için asıl mesele, bu eserlerin yıllar sonra geri getirilmesi değil; ait oldukları topraklardan hiç koparılmadan korunabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen her çalışma, yalnızca bir güvenlik operasyonu değil, aynı zamanda medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesinin de somut bir göstergesidir. Bu bakımdan, Emniyet Genel Müdürlüğümüz KOM Başkanlığı tarafından Konya merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyon ülkemiz açısından son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇİFTÇİ'Yİ TEBRİK ETTİ

Başarılı operasyon için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi ve emniyet mensuplarını tebrik eden Ersoy, "Operasyonda 500'den fazla kültür varlığının ele geçirilmesinin yanı sıra, yurt dışındaki müzayede evleri ile kaçak kazı yapan kişiler arasındaki bağlantıların ve para transferlerinin ortaya çıkarılması, bir suç ağının çökertilmesini sağlamıştır. Bu başarılı çalışma, Türkiye’nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını ve ciddiyetini dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Konya merkezli 9 ilde tarihi eser kaçaklığı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Şüphelilerin ABD, Hollanda ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve tarihi eser satışı yapan 4 müzayede evi, 2 yabancı şirket aracılığıyla örgüt üyelerine 204 milyon TL'lik para transferi yaptığı tespit edildi.



