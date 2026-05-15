İŞKUR ve Belediye düğmeye bastı! Beykoz'da yüzlerce kişi işe alınacak
Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Belediyesi ve İŞKUR işbirliği ile iş arayanları ilgilendiren yeni istihdam programı duyuruldu. 'İUP' kapsamında 782 kişi kamusal alanlarda görev alacak. Günlük 1375 TL ödeme yapılacak program için başvurular başladı. İşte projenin detayları ve başvuru şartları.
Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle, ilçede istihdamı artırmak ve sosyal kalkınmayı desteklemek amacıyla 782 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) kamuoyuna tanıtıldı.
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Ümraniye İŞKUR Şefi Recep Şentürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Deliak’ın katılımıyla gerçekleştirilen lansman programında, projenin detayları paylaşıldı.
ÇALIŞMA ALANLARI
İşsizliğin azaltılması, vatandaşların işgücü piyasasına kazandırılması ve sosyal istihdamın desteklenmesi amacıyla uygulanacak program kapsamında katılımcılar, kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım çalışmalarından park, bahçe ve yeşil alanların korunması ile geliştirilmesine kadar birçok alanda görev alacak.
Program kapsamında ayrıca engelli, yaşlı ve hasta bakımına yönelik destek hizmetleri, geri dönüşüm ve atık yönetimi çalışmaları ile spor ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesine yönelik hizmetlerde de katılımcılar aktif rol üstlenecek.
PROGRAMIN DETAYLARI
Programın ilk 4 haftasında haftada 5 gün, devam eden süreçte ise haftada 3 gün çalışma modeli uygulanacak. Katılımcılara programa katıldıkları her gün için günlük 1375 TL cep harçlığı ödemesi yapılacak.
Katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Programın esnek yapısı sayesinde vatandaşlar, program dışında kalan günlerde başka bir işte de çalışabilecek.
SON BAŞVURU TARİHİ 19 MAYIS
Başvurular bugün itibarıyla İŞKUR üzerinden online olarak başladı. Vatandaşlar 19 Mayıs Salı saat 24:00’a kadar başvurularını İŞKUR E-Şube veya ALO 170 hattı üzerinden gerçekleştirebilirler.
BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını tamamlamış olması, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması, son 1 ay içerisinde sigortalı olarak çalışmamış olması ve İstanbul Anadolu Yakası’nda (Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Şile, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Ataşehir) ikamet etmesi gerekiyor.
Ayrıca emekli aylığı, yaşlılık veya malullük aylığı almaması ve hane toplam gelirinin 2026 yılı için belirlenen 56 bin 150 TL (net asgari ücretin 1,5 katı) sınırının altında olması şartı aranacak.