Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, üstü açık otobüsle şehir turu atarken tehlikeli bir an yaşandı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun şampiyonu Galatasaray Futbol Takımı, kutlamaların yapılacağı RAMS Park'a üstü açık otobüsle ulaştı.

OTOBÜS YOLCULUĞU 3 SAAT SÜRDÜ

Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüsle yola çıkan sarı-kırmızılılar, sonrasında Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tüneli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı, Esentepe Büyükdere Caddesi, Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı, 4. Levent ve TEM Kuzey Yan Yol'dan geçerek RAMS Park'a geldi. Galatasaraylı oyuncuların otobüsle yolculuğu yaklaşık 3 saat sürdü.

Galatasaray kafilesinin refleksle eğildiği anlar



BÜYÜK TEHLİKE ATLATILDI

Üstü açık otobüsle Rams Park'a giden Galatasaray kafilesi, şampiyonluk kutlamalarında büyük bir tehlike atlattı. Galatasaray'ın üstü açık takım otobüsü, üst geçidin altından geçerken bazı futbolcular son anda eğilerek kafalarını üst geçide çarpmaktan kurtuldu. Şampiyonluk coşkusunun bir anda paniğe dönüştüğü o anlarda, otobüsteki herkes refleksle yere çökerken taraftarların da yüreği ağzına geldi. Sarı kırmızılı bazı futbolcular, olayın ardından otobüs şoförüne tepki gösterdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası