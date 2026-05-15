Altında haftalık kayıp yüzde 2'ye yaklaştı. Şirin Sarı, düşüşün yıl sonuna kadar sürebileceğini ama orta-uzun vadede yükselişin süreceğini belirtti. Uzman isim "kademeli alım" yapmayı önerdi.

Altın piyasalarında sert dalgalanma sürerken yatırımcıların gözü yeniden gram altın ve ons fiyatlarına çevrildi. Gram altın 6 bin 767 TL, ons altın ise 4 bin 622 dolar seviyesinden güne başlarken, piyasada düşüş baskısı dikkat çekti. 6 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyelere gerileyen altında haftalık kayıp yüzde 2’ye yaklaştı.

ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, güçlü istihdam piyasası, yükselen tahvil faizleri ve petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması “şahin Fed” beklentilerini yeniden güçlendirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, TGRT Haber yayınında altındaki sert geri çekilmeyi değerlendirdi.

Altında korkutan dip senaryosu! Uzman isim canlı yayında uyardı

"ZİRVEDEN YÜZDE 20 GERİLEDİ”

Piyasaların oldukça hareketli günlerden geçtiğini belirten Sarı, altındaki düşüş eğiliminin 2026 boyunca etkili olduğunu söyledi.

Sarı, “Zirvelerden neredeyse yüzde 20 gerileme kaydetti. Bu hafta da yüzde 3’e yaklaşan kayıplar gördük. Gram altında 8 bin 300 TL seviyelerini konuşurken bugün 6 bin 700 TL’nin altını görüyoruz. Çok ciddi bir kayıp yaşandı” dedi.

Altında korkutan dip senaryosu! Uzman isim canlı yayında uyardı

Yılın başında yüksek seviyelerden alım yapan yatırımcıların zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Sarı, “Yukarıdan alan yatırımcı biraz beklemek zorunda kalacak. Ancak düğün sezonu nedeniyle alım yapacaklar açısından düşüş fırsata dönüşebilir” ifadelerini kullandı.

Altında korkutan dip senaryosu! Uzman isim canlı yayında uyardı

"DÜŞÜŞ YIL SONUNA KADAR SÜREBİLİR"

Sarı konuşmasının devamında şunları söyledi:

"2022 yılından bu yana altın neredeyse çok ciddi anlamda 6'ya 7'ye katladı. Yani beklentinin çok çok üzerinde yükseldi. Biz ne diyorduk? Altın biraz uzun vadeli bir yatırım aracı. Öyle olunca da aslında bu düşüş biraz yatırımcıyı rahatsız etti. Biraz daha düşebilir. Bir de dip çalışması nasıl yukarıya kadar gittiğinde artık düşebilir beklentimiz varsa aşağıda da bu 4.100 dolar seviyelerini gördü. Buralar da olabilir.

Altında korkutan dip senaryosu! Uzman isim canlı yayında uyardı

3800- 3500 bandını da test edebilir.

Merkez Bankası alımları da devam ediyor. Yani altın fiyatları merkez bankaları tarafından da destekleniyor. O yüzden altın önümüzdeki birkaç ay içerisinde belki yıl sonuna kadar düşüş eğilimi gösterse de orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi korunuyor"

Altında korkutan dip senaryosu! Uzman isim canlı yayında uyardı

“KADEMELİ ALIM ÖNEMLİ”

Yatırımcıların tüm parayla tek noktadan alım yapmaması gerektiğini söyleyen Sarı, "Aslında riski bölmek açısından portföy çeşitlendirmek çok önemli. Bir de altınımızı 10 liralık altın alacaksak 2 lirasını buradan düşmesi ihtimalinde 2 lirasını oradan yani kademeli alım dediğimiz bir durum söz konusu.

Altında korkutan dip senaryosu! Uzman isim canlı yayında uyardı

Böylelikle ortalamayı da aslında düşürmüş oluyorsunuz. Yani maliyetinizi düşürmüş oluyorsunuz. O yüzden bizim altın yatırımcısı noktasında çok şanslıyız. Çok ciddi takip ediyor halkımız. Biraz da bu stratejileri öğrenirlerse aslında kendilerini daha doğru fiyattan altın alımına yönlendirebilirler" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası