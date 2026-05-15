Tasarruf finansman sektörünün yeni oyuncularından Albayrak Finans'ın Genel Müdürü Mustafa Çetin, canlı yayında faizsiz ev ve araba almak isteyenlerin sistemden nasıl yararlanacağını anlattı. TGRT Haber'de Celal Toprak'ın konuğu olan Çetin, 4 milyon TL biriktirenin parasını 10 milyon TL'ye tamamladıklarını söyledi. İşte detaylar...

Albayrak Finans'ın Genel Müdürü Mustafa Çetin, TGRT Haber TV'de yayınlanan "Celal Toprak ile İş Dünyası" programının canlı yayın konuğu oldu. Albayrak Finans'ın tasarruf sistemini anlatan Çetin; ev ve araba almak isteyenlerin sistemden nasıl faydalanacağını aktardı.

SİSTEM GÜVENLİ Mİ?

Sistemin güvenirliğinden bahseden Çetin, "Tasarruf finansman sisteminin bize özgü bazı özellikleri var. Bizim kültürümüzde altın günü diye bir gün vardır. Bu sistem aslında bizim yerli ürünümüz. Bu finansal ürün 2021 itibarıyla da BDDK gözetimi ve denetimine girdi. Vatandaşımızın güvenle kullanabileceği bir sektör olarak yerini aldı" dedi.

"BİZ DİJİTAL DOĞDUK"

Sektöre son giren firma olduklarını belirten Çetin, bazı avantajlarının olduğunu söyledi. Çetin, "Biz dijital doğduk. Bütün sistem dijital alt yapı sistemi üzerine kuruldu. Bütün iş akışımız böyle sağlanıyor. Müşteriler daha şeffaf daha kolay ulaşabiliyor. Ödemeler, teslim tarihleri anlık olarak dijital ortamdan görülebiliyor" dedi.

4 MİLYON TL, 10 MİLYON TL OLUYOR

Albayrak Finans'ın sistemini anlatan Çetin, "Bir tasarruf planı sunuyoruz müşterilerimize. Bu bireysel ve talep bazlı değişebiliyor. Bu taksit ödeme gücünüze göre ayarlanıyor. Diyelim ki siz 10 milyon TL'lik ev almak istiyorsunuz. Bu tutarda bir tasarruf planı yapmak istiyorsunuz 4 milyon lirayı biriktirdiğiniz gün 10 milyon TL'yi biz size kullandırmış oluyoruz. Siz gidip ev, araç ya da iş yerinizi satın alıyorsunuz. Biz gidip ödemesini yapıyoruz. Basitçe sistemi böyle tanımlayabiliriz." şeklinde konuştu.

BAŞVURAN HERKES YARARLANBİLİR Mİ?

"Size başvuru yapıp sonuç alamayan var mı?" sorusuna cevap veren Çetin, "Bankacılık sektöründe kredi kullanabilmeniz için kredilibiteniz olması gerekiyor. Geri ödeme gücünüz vs. masaya yatırılır. Buna göre kredi miktarınız belirlenir. Bizim müşteriye kolaylık sağladığımız yönümüz şu: Bize gelen müşteri önce tasarruf dönemi yaşıyor. Biz direk finansman sağlamıyoruz. Biz müşterimizle tasarruf dönemi geçiriyoruz. Bu dönemde zaten müşteri kendini tartabiliyor. Bu dönemi başarıyla atlatabilen, ödemelerini düzgün yapabilen müşteriler zaten kendilerine sunulan plandan yararlanıyor" ifadelerini kullandı.