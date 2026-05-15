Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan Hakan Safi ile başkanlık yarılı verecek Aziz Yıldırım, Süper Lig'de 12 yılı bulan şampiyonluk özlemi hakkında konuştu.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün bir derneğinde çarpıcı açıklamalar yaptı.

"YAPTIKLARIM ORTADA"

Efsane başkan Yıldırım'ın sözlerinden satır başları şöyle:

"Biz konuşmuyoruz ama durmadan troller vasıtasıyla bizim için 'seçimden çekiliyor' diyorlar. Ben Fenerbahçe’nin akil insanı olmak istemiyorum, ben icraat yaparım. Yaptıklarım da ortada."

Aziz Yıldırım, 2018 yılında Ali Koç ile girdiği başkanlık yarılını kaybetmişti.

"FENERBAHÇE BAŞARILI OLAMIYOR"

"Ben başkanlık istiyorum diye kimse düşünmesin. Başkanlık yaptım, hapse girdim. 2018 yılında kongre üyeleri bir karar verdi, saygılıyım. Ben ayrılalı 8 sene oldu ama Fenerbahçe başarılı olamıyor. '99 puan almış' deniliyor, şampiyon olduk mu?"

"HAKKIMIZI ALMAK İSTERLERSE SAVAŞ VERİRİZ"

"Biz kavga istemiyoruz, herhangi bir noktada insanlara savaş açmak istemiyoruz. Ancak hakkımızı almak isterlerse her türlü savaşı veririz. Ben inanarak geliyorum. Ben bu kanı durduracağım, hangi şartlarda olursa olsun bunu yapacağım."

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Devrim yapacak! Aziz Yıldırım yarım kalan işlerini tamamlayacak

Haberle İlgili Daha Fazlası