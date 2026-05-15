Aziz Yıldırım: Ben bu kanı durduracağım!
Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan Hakan Safi ile başkanlık yarılı verecek Aziz Yıldırım, Süper Lig'de 12 yılı bulan şampiyonluk özlemi hakkında konuştu.
- Aziz Yıldırım, kendisi hakkında çıkan "seçimden çekiliyor" iddialarını reddetti.
- Başkanlık yerine icraat yapmak istediğini belirtti.
- Fenerbahçe'nin başkanlığı bıraktığı 8 yıl içinde başarılı olamadığını söyledi.
- "99 puan almalarına rağmen şampiyon olamadıklarını" dile getirdi.
- Haklarını almak isterlerse her türlü savaşı vereceklerini ifade etti.
- Bu kanı durduracağını ve bunu hangi şartlarda olursa olsun yapacağını belirtti.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün bir derneğinde çarpıcı açıklamalar yaptı.
"YAPTIKLARIM ORTADA"
Efsane başkan Yıldırım'ın sözlerinden satır başları şöyle:
"Biz konuşmuyoruz ama durmadan troller vasıtasıyla bizim için 'seçimden çekiliyor' diyorlar. Ben Fenerbahçe’nin akil insanı olmak istemiyorum, ben icraat yaparım. Yaptıklarım da ortada."
"FENERBAHÇE BAŞARILI OLAMIYOR"
"Ben başkanlık istiyorum diye kimse düşünmesin. Başkanlık yaptım, hapse girdim. 2018 yılında kongre üyeleri bir karar verdi, saygılıyım. Ben ayrılalı 8 sene oldu ama Fenerbahçe başarılı olamıyor. '99 puan almış' deniliyor, şampiyon olduk mu?"
"HAKKIMIZI ALMAK İSTERLERSE SAVAŞ VERİRİZ"
"Biz kavga istemiyoruz, herhangi bir noktada insanlara savaş açmak istemiyoruz. Ancak hakkımızı almak isterlerse her türlü savaşı veririz. Ben inanarak geliyorum. Ben bu kanı durduracağım, hangi şartlarda olursa olsun bunu yapacağım."