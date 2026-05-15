Kastamonu'da erkek üniversite öğrencisi yarı çıplak şekilde pencereden atlayarak yaralandı, evde bulunan araştırma görevlisi A.D. tutuklandı. Şahıs ifadesinde çarpık ilişki yaşadıklarını söylerken üniversiteden yapılan açıklamada, akademisyenin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Kastamonu'da ikinci katta evin penceresinden yarı çıplak bir şekilde park halindeki aracın üzerine atlayan erkek üniversite öğrencisinin yaralanmasının ardından, gözaltına alınan araştırma görevlisi A.D., 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'mala zarar verme', ''silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlamalarıyla sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Erkek öğrenci yarı çıplak camdan atladı, evdeki akademisyen tutuklandı

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Konuyla ilgili Kastamonu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, A.D.'nin adli makamlardan yapılan resmi bildirimin ardından görevinden uzaklaştırılarak hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"DEĞERLERİMİZLE BAĞDAŞMAYAN DURUMLARA MÜSAMAHA GÖSTEREMEYİZ"

Akademik ve ahlaki değerlerle bağdaşmayan bu tür durumlara hiçbir şekilde izin verilmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, üniversitemizde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan bir personel ile ilgili yer alan iddialar ve idari sürece dair kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olaya ilişkin adli makamlar tarafından üniversitemize resmi bildirimin yapılmasını takiben ilgili personel derhal görevden uzaklaştırılmış ve hakkında gerekli idari süreç başlatılmıştır. Kastamonu Üniversitesi olarak akademik ve ahlaki değerlerimizle asla bağdaşmayan bu tür durumlara hiçbir surette müsamaha gösterilmeyeceğini vurgular, süreci ve adli gelişmeleri titizlikle takip ettiğimizi bildiririz."

Haberle İlgili Daha Fazlası