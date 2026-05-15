Katılım finans sektöründeki istikrarlı yükselişini sürdüren Emlak Katılım, 2026 yılının ilk çeyreğinde güçlü performansını korudu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %91 artışla ülke ekonomisine 314 milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde aktif büyüklüğünü %75 oranında artırarak 431 milyar TL’ye çıkardı.

Emlak Katılım, Türkiye ekonomisine sağladığı güçlü finansman desteği ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla 2026 yılı birinci çeyreğinde istikrarlı yükselişini sürdürdü. Faaliyet alanlarını genişleterek güçlü finansal performansını koruyan banka, katılım finans ilkeleri doğrultusunda ülke ekonomisine kaynak aktarmaya devam ederken etkin bilanço yönetimi ve verimlilik odaklı stratejileriyle mali yapısını daha da güçlendirdi.

NET KAR %10 ARTTI

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %91 artışla ülke ekonomisine 314 milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını %10 oranında artırarak 5.8 milyar TL’ye çıkardı. Aktif büyüklüğünü %75 artışla 431 milyar TL’ye ulaştıran Emlak Katılım, toplanan fonlarını %89 artışla 331 milyar TL’ye yükseltti. Emlak Katılım’ın kullandırılan fon büyümesi aynı dönemde %103 düzeyinde gerçekleşirken %18,89 sermaye yeterliliği oranı ile sektördeki sağlam duruşunu pekiştirdi. Güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetleri sayesinde 2026 yılı ilk çeyreğinde özkaynak kârlılığını %66 seviyesinde tamamladı.

SUKUK ALANINDA %127’LİK GÜÇLÜ BÜYÜME

Emlak Katılım’ın 2026 yılının ilk çeyreğinde yurt içinde ihraç etmiş olduğu kira sertifikası ihraç hacmi, bir önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık %127’lik bir artışla 10.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Banka, aracılığını üstlendiği şirket sukuku ihraçlarında 2026 yılı ilk çeyreğinde 6.3 milyar TL sukuk ihracı gerçekleştirdi. Emlak Katılım, dolaşımdaki 11,1 milyar TL tutarındaki sukuk bakiyesi ile %17’lik pazar payına ulaşarak sektörün pazar liderleri arasında yer aldı.