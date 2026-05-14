Erkek öğrenci yarı çıplak camdan atladı, evdeki akademisyen tutuklandı
Kastamonu'da erkek üniversite öğrencisi yarı çıplak şekilde pencereden atlayarak yaralandı. Evde bulunan araştırma görevlisi A.D. tutuklandı. Şahıs ifadesinde çarpık ilişki yaşadıklarını ve aralarında çıkan tartışma sonucu gencin aşağı atladığını söyledi.
Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak'ta ikinci katta evin penceresinden yarı çıplak bir şekilde park halindeki aracın üzerine atlayan erkek üniversite öğrencisi yaralandı.
ÇARPIK İLİŞKİ YAŞAMIŞLAR
Hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sırasında aynı evde olduğu öğrenilen araştırma görevlisi A.D., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.'nin ifadesinde daha önce yaralanan öğrenciyle çarpık ilişki yaşadıklarını ve olay sırasında çıkan tartışmanın ardından öğrencinin aşağı atladığını söylediği öğrenildi.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TUTUKLANDI
A.D. "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "mala zarar verme", "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlamalarıyla sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.