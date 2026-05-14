Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafçı olup verdiği ek ifadede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile WhatsApp yazışmaları yer aldı. Özel'in "Sağlam bir paketi benim arabada mavi valizin içine koyuver" yazması dikkat çekti.

Uşak Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifadede dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Özkan Yalım

"MAVİ VALİZİN İÇİNE KOYUVER"

Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmalarında şahıslar arasında bir alışveriş yapıldığına dair ifadeler yer aldı.

Yazışmalarda Özel'in, "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver" dediği; Yalım'ın da buna 'Tamam' cevabını verdiği görülüyor.

VELİ AĞBABA İDDİASI YANKI UYANDIRDI

Yalım’ın açıklamalarında en çok konuşulan bölüm ise Veli Ağbaba ile ilgili anlattıkları olmuştu. 2018’deki bir ziyaret sonrası otelde yaşananları aktaran Yalım, içki ve kadın meclis üyelerinin bulunduğu görüşmeye ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Özgür Özel

İfadesinde, 2018 yılında CHP'nin şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı kurduğu komisyon çalışmaları sırasında bir doğu ilindeki otelde Veli Ağbaba ile yaşandığını iddia ettiği olayı anlatan Yalım, "Olay üzerinden 8 sene geçmiş olması sebebiyle adını tam olarak hatırlayamadığım bir doğu iline komisyon olarak ziyarete gitmiştik. Komisyonda toplamda yaklaşık 20 kişi bulunmaktaydı. Gündüz vakti ziyaretlerimizi gerçekleştirdikten sonra akşam otele geçtik. Otele geçtikten sonra Veli Ağbaba bana alkol almamı söyledi, ben de kendisine teslim ettim. Bildiğim kadarıyla 1 şişe alkol de Veli Ağbaba'da bulunmaktaydı. Otelin restoranı kalabalık bir ortam olduğu için orada alkol almak istemedik. Bu yüzden de otelde kaldığımız odaya geçmek istedik. Bursa Parti Meclisi Üyesi Gamze Pamuk Ateşli ve Muğla Parti Meclisi Üyesi Gizem Özcan ile Veli Ağbaba birlikte viskileri de alarak Veli Ağbaba adına ayrılmış odaya viskileri içmek üzere gittiler. Sonrasında Veli Ağbaba bana 'Özkan sana iyi akşamlar, sen git' dedi ve ben de ayrıldım" diye konuştu.

