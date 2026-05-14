Adana’nın Seyhan ilçesinde namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren 70 yaşındaki bir kişi, cami imamının hızlı müdahalesiyle hayata döndü. Kalp masajıyla yeniden yaşama tutunan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Hazreti Musa Camisi'nde meydana geldi.

NAMAZ SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Camiye namaz kılmak için gelen 70 yaşındaki Hüseyin Özgün, namaz kıldığı sırada kalp krizi geçirip yere düştü. Durumu fark eden 34 yaşındaki cami imamı Hasan Demir koşarak Özgün'ün yanına geldi ve kalp masajı yapmaya başladı.

DURUMU İYİ

Kalp masajının ardından, Hüseyin Özgün tekrardan hayata döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı. Özgün'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“2 REKAT NAMAZ KILDI, SONRA…”

İmam Hüseyin Özgün yaşadıklarını anlatarak, "Hüseyin amcamız haftada bir camimize gelip namazını kılıp giden bir amcamız. Ezan okunmadan önce 2 rekat namaz kıldı. Sonra tekrar namaza kalktığı sırada birden yere düştü. Biz de yanına koştuk, Hüseyin amcamızın nefes alıp vermediği fark ettik. Kalp masajı yapmaya karar verdim. 35-40 saniye kalp masajı yapmaya başladım. Ardından Hüseyin amcamız nefes alıp vermeye başladı. Dün hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrendik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

