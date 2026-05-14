Pelin Karahan’ın başrolünde yer aldığı “Düşes” dizisinin ilk fragmanı paylaşıldı. Görüntüler ardından Düşes dizisinin ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Düşes dizisi nerede yayımlanacak?

“Düşes” dizisinin ilk fragmanı izleyiciyle buluştu. Romantik komedi türündeki yapımın kadrosu ve yayın kanalı merak konusu oldu.

“Düşes” dizisinin, kulis bilgilerine göre Haziran 2026’nın ilk haftalarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Pelin Karahan, Seçkin Özdemir, Gökberk Demirci, Erdal Özyağcılar, Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar, Melisa Doğu'yu buluşturan İki Dakika Creative House imzalı dikey dizi Düşes dizisi mayıs ayının ortasında dijital plartformlarda yayınlanacak.

DÜŞES DİZİSİNİN KONUSU NE?

Modern bir “Külkedisi” hikâyesi olarak ekranlara taşınan “Düşes”, Yurdagül Şaşmaz karakterinin değişen hayatını konu alıyor. Mütevazı bir mahallede yaşayan Yurdagül’ün beklenmedik gelişmelerle bambaşka bir dünyaya adım atmasıyla başlayan hikâye, onun zamanla “Gül” kimliğine dönüşüm sürecini anlatıyor.

