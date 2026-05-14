Özgür Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından CHP’de sular durulmadı; yerel seçim sonrası 19 belediye başkanı ve bir milletvekili partiden ayrıldı

Berat Temiz / ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 5 Kasım 2023’te göreve gelmesinin ardından partide yaşanan iç tartışmalar sona ermedi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ise CHP’de çözülme süreci başladı.

17 BELEDİYE BAŞKANI VE 1 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ’YE KATILDI

Yaklaşık iki yıllık süreçte 19 belediye başkanı ile 1 milletvekili CHP’den istifa etti. Bunlar; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut, Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır oldu. Başoğlu ve Özarslan hariç istifa eden 17 belediye başkanı ve Çakır, AK Parti saflarına katıldı.

ORTAK SÖYLEMLERİ “HUZUR BULDUM” OLDU

CHP yönetimi tarafından baskı ve hakarete maruz kaldıklarını dile getiren isimlerin yaptıkları açıklamalardaki ortak nokta “Huzur buldum” oldu. Özlem Çerçioğlu, “İmar rantını reddettiğimiz için ailecek ağır hakaretlere maruz kaldık”, Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, “Şahsıma ve aileme yönelik sistematik saldırı yapıldı” demişti. İki isim, AK Parti’ye katıldıktan sonra mutlu olduklarını belirtmişti. Son olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında tehdit ettiği Burcu Köksal da huzur dolu olduğunu ifade ederek “Birkaç gündür başımı yastığa yıllardır ilk kez huzurla koyuyorum” demişti.

20 BELEDİYE BAŞKANI RÜŞVET VE YOLSUZLUK SORUŞTURMALARINDAN TUTUKLU

Öte yandan, yerel seçimlerden bu yana yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında toplam 24 belediye başkanı tutuklandı. Bu isimler şunlar: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel. Bu isimlerden Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere, Ahmet Özer ve Kadir Aydar tahliye edilirken, 20 kişinin tutukluluğu sürüyor.



