CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ve beraberindeki meclis üyeleri için Antalya’da rozet takma töreni düzenlendi. Törende birlik ve hizmet vurgusu öne çıktı.

Antalya’nın Serik ilçesinde partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul için rozet takma töreni düzenlendi. AK Parti Antalya İl Başkanlığı’nda gerçekleşen törende, Kumbul ve beraberindeki belediye meclis üyeleri resmen partiye katıldı.

Törende konuşan TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Kumbul’un AK Parti’ye katılımından memnuniyet duyduklarını belirterek, Serik’e hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

CHPden istifa etti, AK Partiye geçti! Rozetini Çavuşoğlu taktı

"AK PARTİ'NİN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VAR"

Serik halkının Kumbul'u çok sevdiğini, ilçeye daha güzel hizmetler yapmaya devam edileceğini belirten Çavuşoğlu, "Biz CHP'den seçildi diye devletin vermesi gereken hizmetleri, desteği hiç esirgemedik. Bu büyükşehir için de geçerli. Belediyecilikten gelen bir liderimiz var. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı var. Hiçbir AK Partili arkadaşımız, bir belediye başkanımızdan onu zorda bırakacak bir talepte bulunmaz. Ancak halktan gelen talepler iletilir, birlikte çözüm nasıl yapılır buna kafa yorulur, birlik beraberlik içinde hizmet edilir. O nedenle biz dünyanın gözbebeği Serik'imizin tüm mahallelerine hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Antalya’nın yerel yönetim hizmetleri açısından hak ettiği noktada olmadığını savunan Çavuşoğlu, özellikle altyapı, sivrisinekle mücadele ve arıtma konularında eksiklikler bulunduğunu ifade etti. Büyükşehir belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonlarına da değinen Çavuşoğlu, kamu kaynaklarının doğru kullanılmasının önemine dikkat çekti.

ÜÇ BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ise Serik’in turizm açısından kritik bir merkez olduğunu vurgulayarak, Belek, Kadriye ve Boğazkent bölgelerinin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Törende konuşan Kadir Kumbul ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Serik ve Antalya için daha güçlü hizmet üreteceklerini belirtti. Kumbul, “Vatandaşlarımıza verdiğimiz adaletli, şeffaf ve hizmet odaklı belediyecilik sözünü tutmak için çalışacağız” dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen törende, Kumbul ve beraberindeki isimlere parti rozetleri takıldı. Törene, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker ve partililer katıldı.

