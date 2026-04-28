AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Çelik, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye'ye yönelik sözlerine "Avrupa Birliği'nin neden bu halde olduğu ortada" diyerek tepki gösterdi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Dış politikadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Ursula von der Leyen'in Türkiye'ye dair açıklamaları talihsiz. AB krizlerde bütün olamıyor.

Avrupa Birliği'nin neden bu halde olduğu ortada.

İRAN-ABD MÜZAKERELERİ

İran savaşıyla ortaya çıkan tabloyu ABD'nin ve İsrail'in haksız ve hukuksuz bir şekilde İran'a yaptığı saldırıdan sonra ortaya çıkan tabloyu yakından takip ediyoruz.

ABD ve İran kesinlikle savaşa tekrar dönmemeli. Müzakereler istenilen düzeyde değil.

İSRAİL'İN BÖLGEDEKİ SALDIRILARI

Netanyahu ve onun katliam şebekesinin fanatizminin sadece Müslümanlarla sınırlı olmadığını insanlığın tüm unsurlarına ve şubelerine karşı bunu gerçekleştirdiklerini söylüyorduk.

İsrail'in, Müslümanların da Hristiyanların da değerlerine saygısı yok. Bu yüzden insanlık ittifakı diyoruz.

İsrail yükümlülüklerini yerine getirmiyor.

KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK HAKARET

Kullanılan o ifade bir nefret söylemidir. Alevi vatandaşlara yapılan hakaret bize yapılmıştır. Reddediyoruz.

