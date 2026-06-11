Orta Doğu’da ABD ve İran arasındaki çatışmaların nüksetmesi jeopolitik tansiyonu da yeniden yükseltti. Marttan bu yana devam eden belirsizlik, bölgeye gerçekleşen seyahatleri dibe çekti. THY tarafından açıklanan verilere göre mayısta Orta Doğu bölgesindeki yolcu sayısı %40,6 azaldı ve 429 bin 434 kişiye geriledi. Buna karşılık THY’nin toplam yolcu sayısı diğer lokasyonlardaki artışla birlikte geçen ay %3,7 yükseldi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türk Hava Yolları mayıs dönemi trafik verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs 2026 döneminde toplam yolcu sayısı 7 milyon 910 bin 456 olarak gerçekleşti. Yurt içi yolcu sayısı 2 milyon 762 bin 509, yurt dışı yolcu sayısı 5 milyon 147 bin 947 kişi oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısı %3,7 arttı.

Öte yandan pandemiyle önem kazanan kargo taşımacılığı bu dönemde, Mayıs 2025’e göre göre %8,6 artarak 203 bin 96 tona ulaştı.

ORTA DOĞU’DA SAVAŞ ETKİSİ

Bölgeler bazında incelendiğinde;

-Uzak Doğu ve Afrika pazarlarında mayısta talep artışı sürdü. Uzak Doğu yolcu sayısı %20 artışla 882 bin 360’a ve Afrika yolcu sayısı %11 yükselişle 420 bin 778’e çıktı.

-Orta Doğu bölgesindeki yolcu sayısında sert gerileme dikkat çekti. Bölgedeki yolcu sayısı %40,6 oranında azaldı ve 429 bin 434’e geriledi.

-Avrupa pazarı ise %5’lik artış ile 2,9 milyon yolcuya ulaştı.

Orta Doğu’ya talep dip yaptı! Yolcu sayısında şok düşüş

5 AYLIKTA %7,3’LÜK BÜYÜME

Deniz Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Ocak-Mayıs verilerine bakıldığında Türk Hava Yolları’nın 36,4 milyon yolcuya hizmet verdiği görülüyor. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 34 milyon yolcuya kıyasla %7,3'lük bir büyümeye işaret etmektedir. Şirket, ilk çeyrekte stratejik coğrafi konumu ve geniş filo ağı sayesinde sektör oyuncularından pozitif ayrışmayı başarmıştı. Akaryakıt maliyetlerindeki artışın finansallara gecikmeli yansıması, bu dönemde kârlılık üzerinde baskı oluşturmamıştı” denildi.

PETROLÜN ETKİSİ İKİNCİ ÇEYREKTE

Nisan ve mayıs ayları itibarıyla yüksek seyreden petrol ve jet yakıtı fiyatları nedeniyle, yılın ikinci çeyreğinin kârlılık açısından daha zorlu geçebileceğini öngören Deniz Yatırım “Mayıs ayı verisini; Orta Doğu’daki zayıflamaya karşılık devam eden Uzak Doğu ve kargo talebi paralelinde ‘nötr’ olarak değerlendiriyoruz. Türk Hava Yolları için 12 aylık hedef fiyatımız 404,90 TL, önerimiz ise ‘Gözden Geçiriliyor’ yönünde. Hisse, yıl başından bu yana BİST 100 endeksinin yüzde 10 gerisinde performans gösterdi” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası