ABD'de 9 yıldır devam eden Halkbank davası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Halkbank, banka aleyhine açılan davanın ABD mahkemesinin onayıyla tamamen sona ereceğini duyurdu.

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi gerekçe gösterilerek Halkbank'a dava açılmıştı. 9 yıldır devam eden davada önemli bir gelişme yaşandı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Halkbank tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ABD'de banka aleyhinde açılan ceza davası ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC) süreçlerine ilişkin açıklama yapıldı.

ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile banka arasında imzalanarak 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması (DPA – Deferred Prosecution Agreement) kapsamında öngörülen Uyum Raporu'nun uzman kuruluş tarafından hazırlanarak ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile OFAC'a zamanında teslim edildiği bildirildi.

9 yıldır devam ediyordu! ABDdeki Halkbank davası düşüyor

"DAVA TAMAMEN SONA ERECEK"

Açıklamada, "Uyum Raporu'nun teslim edilmesi sonrasında uzlaşma anlaşması uyarınca Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek imza edilen dilekçeyi, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne 10 Haziran 2026 tarihinde sunmuştur. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylaması ile birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamıyla sona erecektir." denildi.

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