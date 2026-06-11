9 yıldır devam ediyordu! ABD'deki Halkbank davası düşüyor
ABD'de 9 yıldır devam eden Halkbank davası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Halkbank, banka aleyhine açılan davanın ABD mahkemesinin onayıyla tamamen sona ereceğini duyurdu.
- Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, banka aleyhinde ABD'de açılan ceza davası ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC) süreçlerine ilişkin bilgi verildi.
- KAP açıklamasında, DPA kapsamında öngörülen Uyum Raporu'nun uzman kuruluş tarafından hazırlandığı ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile OFAC'a zamanında teslim edildiği bildirildi.
- Uyum Raporu'nun teslim edilmesinin ardından, uzlaşma anlaşması uyarınca Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı'nın, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek imza edilen dilekçeyi ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne 10 Haziran 2026 tarihinde sunduğu belirtildi.
- Açıklamada, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylaması ile birlikte 9 yıldır devam eden ceza davasının tamamıyla sona ereceği ifade edildi.
ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi gerekçe gösterilerek Halkbank'a dava açılmıştı. 9 yıldır devam eden davada önemli bir gelişme yaşandı.
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KAP AÇIKLAMASI GELDİ
Halkbank tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ABD'de banka aleyhinde açılan ceza davası ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC) süreçlerine ilişkin açıklama yapıldı.
ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile banka arasında imzalanarak 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması (DPA – Deferred Prosecution Agreement) kapsamında öngörülen Uyum Raporu'nun uzman kuruluş tarafından hazırlanarak ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile OFAC'a zamanında teslim edildiği bildirildi.
"DAVA TAMAMEN SONA ERECEK"
Açıklamada, "Uyum Raporu'nun teslim edilmesi sonrasında uzlaşma anlaşması uyarınca Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek imza edilen dilekçeyi, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne 10 Haziran 2026 tarihinde sunmuştur. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylaması ile birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamıyla sona erecektir." denildi.