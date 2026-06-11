BTK kimlik bilgileri kötüye kullanılarak açılan hatları önlemek amacıyla yeni bir düzenleme getirdi. 25 Haziran'da yürürlüğe girecek uygulamayla aynı kişi adına açılabilecek hat sayısına sınır getirildi. Ayrıca GSM operatörleri, 3 ayda bir tüm abonelerin aktifliğini kontrol edecek. Teyit sağlanamayan hatlar 90 içinde kapatılacak. İşte detaylar...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil haberleşme sektöründe güvenliği artırmak ve usulsüz hat kullanımını önlemek amacıyla yeni bir düzenlemeye imza attı. Yeni uygulamayla birlikte aynı kişi adına açılabilecek mobil telefon hattı sayısına sınır getirildi.

ABONE AKTİFLİĞİ KONTROL EDİLECEK

Düzenlemede işletmelere de yeni sorumluluklar getirildi. Bu kapsamda 3 ayda bir tüm abonelerin aktifliği kontrol edilecek. Gerçek kişi abone ve kurumsal abone yetkilisinin; TC kimlik numarası İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden teyit edilecek. Kurumsal abonelerin tüzel kişiliğini sona erip ermediği da aynı yolla kontrol edilecek.

Cep telefonu aboneliklerinde yeni dönem! Bu hatlar 90 gün içinde kapatılacak

TEYİT SAĞLANAMAZSA HATLAR KAPATILACAK

Abonelerin aktifliğinin kontrol edilemediği durumlarda ise 24 saat içinde irtibat numaralarına SMS ile bilgilendirme yapılacak. Teyit sağlanamaması durumunda 30 gün içinde hatlar kısıtlanabilecek, 90 gün içinde de kapatılacak.

Kurumsal abonelerin tüzel kişiliğinin sona ermemesine rağmen kurumsal abone yetkilisinin aktifliğinin teyit edilemediği durumlarda bu kısıtlamalar uygulanmayacak ancak, yeni yetkilinin işletmeci tarafından tanımlanması yapılana kadar abone tarafından abonelik işlemi yapılamayacak.

DOLANDIRICILIK FAALİYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Düzenlemenin, kimlik bilgilerinin kötüye kullanılmasıyla açılan hatların önüne geçilmesi, dolandırıcılık faaliyetlerinin azaltılması ve abonelik işlemlerinde güvenliğin artırılması amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Sektör temsilcileri, yeni uygulamanın özellikle yasa dışı hat kullanımının önlenmesi ve abonelik süreçlerinin daha sıkı denetlenmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade ediyor.

BTK'nın yeni düzenlemesi 25 Haziran'da yürürlüğe girecek.

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