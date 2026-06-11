Borsa şirketi DCT Trading’in yaban mersini üretimine girmesi, girişimcilerin de ilgisini çekmeye başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, yapılan yatırımın 5 yıl gibi kısa sürede kendini amorti ettiğini söyledi. Güncel verilere göre saksı başına maliyet 900 TL-1.100 TL bandında seyrediyor. 1 dönüm alana 500-750 civarında saksı alınabiliyor. Mayıs 2026 itibarıyla toptan satış fiyatı ise kilo başına 400-450 TL bandında değişiyor.

Modern tarım her geçen gün büyük şirketlerin ilgisini çekerken, bu alanda yapılan yatırımlar da artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde borsada işlem gören DCT Trading şirketi de Edirne’de 4,5 milyon euro yatırımla hayata geçireceği yaban mersini üretim çiftliğini tanıtmıştı.

5 YILDA AMORTİ EDİYOR

Katma değeri yüksek yaban mersininin üretimi son yıllarda yüksek kazançlı bir iş modeli olarak öne çıkarken, DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, “Doğru bir finansal planlama ile yapılan yatırım, yaklaşık 5 yıl gibi kısa sürede kendini amorti ediyor. Beşinci yıldan itibaren ilave büyük yatırımlar yapılmazsa, elde edilen kazanç doğrudan kâr olarak haneye yazılıyor” dedi.

Dev şirketler bu ürüne koşuyor! Saksıda yetişiyor, 5 yılda amorti ediyor

YATIRIM MALİYETİ YÜKSEK, ANCAK…

Özellikle saksıda yaban mersini yetiştiriciliğinin başlangıçta yatırım maliyeti yüksek bir girişim olduğunu ancak doğru planlama ve finans yönetimiyle hızlı geri dönüş ve uzun vadeli kârlılık sunduğunu aktaran Levent Sadık Ahmet, “Dikimi takip eden ilk yılda her saksıdan yaklaşık 1,5 kilo ürün alınır. İkinci yıl bitki boyu 1,5 metreyi aşarken verim en az 3 kilo seviyesine çıkar. Üçüncü yıl çeşitlere göre değişim göstermekle birlikte saksı başına 3,5-4 kilo arası verim elde edilebilir” dedi.

15 YIL BOYUNCA YÜKSEK VERİM

Dördüncü yıl 4,5-5,7 kilo arasında seyreden verimin, beşinci yıldan itibaren saksı başına 5- 6,5 kiloya kadar çıktığını aktaran Levent Sadık Ahmet, “Bu yüksek verimlilik seviyesi de yaklaşık 15 yıl boyunca stabil bir şekilde devam eder” bilgisini verdi.

Dev şirketler bu ürüne koşuyor! Saksıda yetişiyor, 5 yılda amorti ediyor

ÖNCE KÖK VE DAL GELİŞİMİ

Verilen bilgilere göre yaban mersini üretime genellikle 3 yaşında, kaliteli (Hollanda menşeli) fidanlarla başlanıyor. Dikimin ilk aylarında meyve veriminden ziyade bitkinin kök ve dal yapısının (kas oluşumunun) güçlendirilmesine odaklanılıyor. Bu strateji, sonraki yıllarda katlanarak artan verimin temelini oluşturuyor. Saksıda yaban mersini yetiştiriciliğinde başlangıç yatırım bütçesini en çok etkileyen temel kalemler ise; fidanların satın alınması, saksıda özel yetişme ortamının ve buna uygun sulama/gübreleme sistemlerinin kurulumu olarak sıralanıyor.

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SAKSI BAŞINA MALİYET VE GELİR

2026 yılındaki bütçelere göre özel drenajlı saksı ve nitelikli fidan dahil olmak üzere, bir saksı başına maliyet yaklaşık 900 TL-1.100 TL bandında seyrediyor. 1 dönüm alana ise planlamaya göre 500 ile 750 civarında saksı alınabiliyor. Mayıs 2026 itibarıyla toptan satış fiyatları kilo başına 400-450 TL bandında değişiyor.

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