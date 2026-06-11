Altın fiyatlarında son dakika! 11 Haziran 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 6.040 TL’den ve ons fiyatı 4.070 dolardan güne başlıyor. ABD’de yüksek enflasyon, FED’den faiz artışı ihtimalinin fiyatlanması ve yeniden başlayan ABD-İran çatışmaları, altında satışları daha da hızlandırdı. Ons, 4.024 dolarla Kasım 2025’ten bu yana en dip seviyeyi gördü. Gram altın da 6.000 TL’nin altını test etti ve 2026’daki primini büyük ölçüde sildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki hareketlilik takip edilirken, ons dünkü işlemlerde %-4,41 değer kaybetti ve 4.072 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü ilk işlemlerde de ons, en düşük 4.024 doları test etti. Bu seviye aynı zamanda Kasım 2025’ten bu yana en dip noktaya da işaret etti. 7 ayın en düşüğünü gören ons fiyatı gelen tepki alımları ile toparlanmaya çalışsa da TSİ 06:00 itibarıyla 4.070 dolardan fiyatlandı.

11 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN

Onstaki çöküş iç piyasada gram fiyatını da aşağı çekti. Spot piyasada işlem gören 11 Haziran 2026 gram altın fiyatı 6.040 TL’den güne başladı. Gram fiyatı da dün %-4,47 gibi büyük bir değer kaybı yaşadı ve 6.200 TL’de bulunan 200 günlük ortalamayı aşağı kırdı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.125 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 10.025 TL’den gerçekleşti.

Gram, 6 bin TL’nin altını gördü! 2026’daki bütün kazançlar silindi…

ABD’DE TÜFE VE FED…

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, ABD’de dikkatle beklenen mayıs TÜFE verisi açıklandı. Ülkede enflasyon beklentilere paralel olarak %4,2’ye yükseldi. Bu veri, FED’den faiz indirimi ihtimalini ortadan kaldırdığı gibi, piyasada aralık ayında faiz artışı açık şekilde fiyatlanmaya başlandı. Dolar endeksi 100,00 seviyesine yakın görünümünü korurken, ABD para birimi göstergelerinin güçlenmesi, sarı metali baskı altına aldı ve altında satışları hızlandırdı.

ORTA DOĞU’DAKİ RİSKLER

Orta Doğu’da suların yeniden ısınması da petrol fiyatlarını yüksek seviyede tutuyor. ABD’nin İran’a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi, Hürmüz Boğazı’nın açılmasını da kapsayacak bir anlaşma umudunu zayıflattı. Piyasalarda yüksek enflasyon ve yüksek faiz riskinin daha uzun sürebileceği endişeleri arttı. Faiz getirisi olmayan sarı metali elde tutmanın maliyeti artınca, altın fiyatları toparlanmakta güçlük çekiyor.

ONSTA 3.800 DOLAR RİSKİ!

Ons fiyatında bir önceki dip seviyenin mart ayında 4.099 dolarla test edildiğini, son düşüşün ise bu seviyeyi de aşağı yönlü zorlamaya başladığını aktaran analistler, “4.000-4.100 dolar bandındaki destek bölgesinin düşmesi halinde 3.800 dolar riski radara girebilir” uyarısında bulunuyor. Öte yandan gram altın fiyatı bugünkü işlemlerde en düşük 5.965 TL’yi gördü. Geçen yılı 5.963 TL’den tamamlayan gram altın, bu yılki bütün kazanımlarını sildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası