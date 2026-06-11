11 Haziran itibarıyla bu ay altında gerçekleşen %-10’luk düşüş, altın servetinde önemli gerilemeye işaret etti. Sadece haziranda 62,5 milyar dolarlık bir servet kaybı hesaplandı. Bu da yaklaşık 2,9 trilyon TL’ye karşılık geldi. Ünlü Stratejist Ole Hansen, “Altının ons başına 4.500 doları yeniden kazanması gerekiyor. O zamana kadar yatırımcılar, aşağı risklere odaklanmaya devam edebilirler” uyarısında bulundu.

Türk halkının vazgeçilmez yatırım aracı altında son zamanların en büyük düşüş dalgalarından biri yaşanıyor. Küresel piyasalarda ons fiyatı mayıs ayını 4.540 dolardan tamamlamıştı. Haziran ayının ortalarına yaklaşırken ons fiyatı 4.000 dolar sınırına kadar geriledi. 11 Haziran işlemlerinde en düşük 4.024 dolar seviyesi test edildi ve ons, Kasım 2025 sonrası en düşük seviyelerine çekildi.

Benzer bir düşüş gram altında da gerçekleşti. Mayısta 6.706 TL’den kapanış yapan gram fiyatı, 11 Haziran’da 6.000 TL’nin altını test etti.

Ardından gelen tepki alımları ile fiyatlarda toparlanma çabası gözlemlense de ons fiyatı TSİ 09.00 itibarıyla 4.090 dolara yakın seviyelerden fiyatlandı.

HAZİRANDA DÜŞÜŞ %-10,00!

2026’nın ilk çeyreğini de içine alan dönemde son yıllarda hızlı yükselen altın, Türkiye’de “servet etkisini” de beraberinde getirmişti. Ocak ayında gram fiyatı 7.811 TL ve ons fiyatı da 5.602 dolarla rekor seviyeleri görmüştü.

Zirveden itibaren yaşanan düşüşün boyutu %-25’e yaklaştı. Sadece haziran ayında ise ons fiyatında yaklaşık %-10,00 civarında bir düşüş gerçekleşti.

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4.300 TON ALTIN VARLIĞI

Türkiye’nin altın varlığı; dış ticaret verileri, bankalardaki mevduat, TCMB ve Hazine’nin varlıkları ve yastık altın birimlerde dahil olmak üzere Mayıs 2026 itibarıyla 4.300 ton civarında hesaplandı. Bu varlık, 625 milyar dolar gibi ekonomik bir büyüklüğe işaret etti.

Ancak 11 Haziran itibarıyla bu ay altında gerçekleşen %-10’luk düşüş, altın servetinde de önemli bir gerilemeye işaret etti. Rakamlar, sadece haziranda 62,5 milyar dolarlık bir servet kaybına işaret etti. Bu da yaklaşık olarak 2,9 trilyon TL’ye karşılık geldi.

ALTIN FİYATI NEDEN DÜŞÜYOR?

Gram altın, son yıllarda ağırlıklı olarak ons fiyatını bağlı olarak hareket ediyor. Ons fiyatı ise Orta Doğu’daki riskler, yüksek seyreden petrol fiyatları, küresel çapta yüksek enflasyon ve yüksek faiz riski sebebiyle büyük ivme kaybı yaşadı.

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, “Nisan ortasından bu yana altın, giderek artan şekilde enerji kaynaklı enflasyon korkusunun kurbanı olarak işlem görüyor. Yatırımcılar, yılın başlarında fiyatları rekor seviyelere taşıyan uzun vadeli temalardan ziyade, yükselen petrol fiyatlarına, daha yüksek enflasyon beklentilerine, daha güçlü tahvil getirilerine ve daha sağlam bir dolara odaklanıyor” dedi.

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Hansen, ABD-İran müzakerelerindeki son aksaklığın bu dinamiği daha da güçlendirdiğini söyleyerek "Çatışma, enerji arzını tehdit etmeye ve enflasyon risklerini yüksek tutmaya devam ettiği sürece, yatırımcıların, altının geleneksel portföy çeşitlendirme aracı rolünden ziyade, daha uzun süre yüksek faiz oranları beklentisine odaklanmaları muhtemeldir. İvmenin geri dönmesi için altın fiyatlarının 4.600 dolar civarındaki 50 günlük hareketli ortalamayı zorlamadan önce ons başına 4.500 doları yeniden kazanması gerekiyor. O zamana kadar yatırımcılar, muhtemelen aşağı yönlü risklere odaklanmaya devam edecekler” uyarısında bulundu.