TMSF, savunma sanayi sektörünün önde gelen şirketlerinden olan Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. 6 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat yapan firma açık artırma usulü ihaleye çıkacak. İşte dev şirket için istenen ücret.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bir şirketi daha satışa çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TMSF'ye kayyum olarak atanan Assan Group Makine Savunma Sanayi Anonim Şirketi'ne ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu kararıyla oluşturulan Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü açık artırma usulü ihaleye çıkacak.

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İHALE 8 TEMMUZ'DA

İhale, 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00'de Fon'un Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki konferans salonunda yapılacak. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla başlayacak. Açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesinin (kısa liste) oluşturulmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor! TMSF, savunma sanayinin dev şirketini satışa çıkardı

MUHAMMEN BEDEL 416 MİLYON DOLAR

İhale kapsamında Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 416 milyon 500 bin dolar olarak belirlenirken, ihaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 41 milyon 650 bin dolar olacak.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

1. İhalede ancak, 5201 sayılı Kanun, 5202 sayılı Kanun ve sair ilgili mevzuat uyarınca “İdari Belgeler”i, “İhale Şartnamesi”ne uygun olarak süresinde ibraz eden gerçek kişiler ile anonim şirket mahiyetindeki tüzel kişiler teklif verebilir.



2. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar.



3. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.



4. Kayyımlık görevinin devam etmesi kaydıyla, kayyımlık yetkisi “Fon”a devredilen Şirketler ile “Fon”un kayyım olduğu Şirketler hariç olmak üzere, “Fon”un kayyım olarak atanması ya da kayyımlık yetkisinin “Fon”a devrine esas olan soruşturma kapsamında yer alan ya da FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunan veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar.



5. “Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler.

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