ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes ülkenin 250. kuruluş yılı vesilesiyle ABD'de yaşayan en başarılı 250 göçmeni sıraladı. Bu göçmenler arasında ise Türkiye'den 4 isim yer aldı. İşte o isimler...

Dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan ABD, tarih boyunca yoğun göç alan bir ülke oldu. Bu göçmenler arasında bilimden teknolojiye, iş dünyasından girişimciliğe kadar birçok alanda önemli başarılara imza atan isimler bulunuyor. Çalışmaları ve ülke ekonomisine sağladıkları katkılarla ABD'nin gelişiminde önemli rol oynayan bu kişiler, Amerikan toplumunun şekillenmesine de katkı sağladı. Forbes'te ABD'ye göç ederek farklı alanlarda önemli başarılara imza atan ve ülkenin gelişimine katkı sağlayan göçmenleri onurlandırmak amacıyla, yaşayan en başarılı 250 göçmeni sıraladı.

FORBES’UN LİSTESİNDE DÖRT TÜRK

Forbes’un 250 ismi sıraladığı listede dört Türk isim de yer alıyor. Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen, Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ve 2024 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan Daron Acemoğlu listeye giren Türk isimler oldu.

EREN ÖZMEN

Listeye 52 sıradan giren Eren Özmen, işletme yönetimi yüksek lisansı için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. 1994 yılında, eşi Fatih ile birlikte Sierra Nevada Corporation'ı satın aldı ve bu şirketi savunma ve havacılık sektöründe bir dev haline getirdi.

FATİH ÖZMEN

53. sırada yer alan Fatih Özmen, eşi ile birlikte şirketi satın almadan önce Sierra Nevada Corporation'da mühendis olarak çalışıyordu.

ABD'nin en başarılı göçmenleri arasında 4 Türk! İşte dünyaya yön veren o isimler

AZİZ SANCAR

Bilim insanı Aziz Sancar ise listeye 131. sıradan girdi. Sancar, 2015 yılında DNA onarımı alanındaki araştırmalarıyla Nobel Kimya Ödülü'nü kazandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne eğitim için gelen Türk öğrencileri desteklemek amacıyla Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi'ni kurdu.

ABD'nin en başarılı göçmenleri arasında 4 Türk! İşte dünyaya yön veren o isimler

DARON ACEMOGLU

Ekonomist Daron Acemoğlu da 232. sırada yer aldı. Acemoglu, meslektaşı ekonomist James Robinson ile birlikte kaleme aldığı Why Nations Fail (Uluslar Neden Başarısız Olur?) adlı kitabıyla ün kazandı. 2024 yılında Simon Johnson ile birlikte Nobel Ekonomi Ödülü’nü Robinson ile paylaştı.

ABD'nin en başarılı göçmenleri arasında 4 Türk! İşte dünyaya yön veren o isimler

Forbes'un listesinde Elon Musk, Sergey Brin ve Jensen Huang gibi isimlerle birlikte Türkiye'den dört kişinin yer alması, Türklerin bilim, teknoloji ve iş dünyasında ulaştığı başarının somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

Forbes'a göre, Amerika’nın yaşayan en başarılı göçmenleri listesindeki ilk 5 isim şöyle:

1. ARNOLD SCHWARZENEGGER

Schwarzenegger, 1968’de başka alanlarda da başarı kazanmak amacıyla ABD’ye geldiğinde zaten şampiyon bir vücut geliştirmeciydi. Milyarder iş insanı, bir gayrimenkul patronu, film yıldızı ve Kaliforniya valisi olarak iki dönem görev yaptı.

2. ELON MUSK

Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı, Güney Afrika’nın Pretoria kentinde büyüdü ve kendi kendine kod yazmayı öğrendi. 2002 yılında ABD vatandaşı oldu aynı yıl SpaceX’i kurdu.

3. SERGEY BRİN

Google’ın kurucu ortaklarından Brin, Yahudilere yönelik baskılardan kaçan Sovyet mültecileri olan ailesiyle birlikte 6 yaşında ABD’ye geldi. Brin, 2019’da Google’daki aktif görevlerinden ayrıldı ancak dört yıl sonra şirketin yapay zeka çalışmalarına liderlik etmek için yeniden aktif rol üstlendi.

4. JENSEN HUANG

Nvidia’nın CEO’su, geçen yıl çalışanlarına gönderdiği bir notta şöyle dedi: “Sizlerin ve dünyanın dört bir yanındaki parlak çalışma arkadaşlarımızın inşa ettiği Nvidia mucizesi, göç olmadan mümkün olmazdı.”

5. RUPERT MURDOCH

Medya patronu 1973 yılında ABD’ye geldi ve Wall Street Journal, New York Post ve Fox News’in sahipliği aracılığıyla Amerikan iş dünyası, kültürü ve siyaseti üzerinde derin bir etki oluşturdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası