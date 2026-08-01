Anadolu Ajansı
Samsunspor, Belçika ekibini 2 golle geçti
Süper Lig takımlarından Samsunspor, hazırlık maçında karşılaştığı Belçika temsilcisi Westerlo'yu 2-1 mağlup etti.
Yeni sezon öncesi çalışmalarını Hollanda'da sürdüren Samsunspor, Belçika'nın Westerlo kentindeki Het Kuipje Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Westerlo ile karşılaştı.
SAMSUNSPOR GERİDEN GELDİ
Westerlo, 23. dakikada Bassette'nin kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
Samsunspor, 65. dakikada Sousa ile skora dengeyi getirirken 68. dakikada Mendes'in fileleri havalandırmasıyla öne geçti: 1-2.
Maç, Samsunspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
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