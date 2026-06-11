Orta Doğu’daki riskler sebebiyle bir süredir finansman oranlarında düşüş durdu. Katılım bankaları tarafından sunulan en düşük konut finansmanı oranı 11 Haziran itibarıyla %2,68 olarak gerçekleşti. Dikkatler merkez bankasına çevrilirken, yılın ikinci yarısında indirim döngüsünün başlaması bekleniyor. Son durumda 2 milyon TL konut finansmanının geri ödemesi ve toplam maliyeti kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Ev alma hayali kuran binlerce tüketici “en uygun finansman” arayışını hızlandırırken, son haftalarda Orta Doğu’daki riskler sebebiyle konut finansmanı oranlarında düşüş durdu. Petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de yüksek enflasyon riskini beraberinde getirdi. Bu durum, merkez bankasının manevra alanını daralttı.

MERKEZ “BEKLE-GÖR” KONUMUNDA

Mart başından bu yana politika faiz oranını %37’de sabit tutan TCMB, piyasa fonlamasını ise koridorun üst bandı olan %40 seviyesinden gerçekleştiriyor. Böylece sıkı para politikasını sürdüren TCMB, kurlarda da stabil görünümün tesisi edilmesini sağladı. Merkez Banaksının bugünkü toplantısında da faizi sabit bırakması bekleniyor.

Ev almak için doğru zaman mı? 2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi

“UYGUN ŞARTLAR” OLUŞURSA…

Akbank Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından yapılan değerlendirmede; yaşanan şokların dış kaynaklı olması, zayıf seyreden dolarizasyon, ekonomik aktiviteye dair olumsuz sinyaller ve yakın dönemde atılan makro ihtiyati sıkılaşma adımları doğrultusunda, TCMB’nin mevcut durumunu koruyacağı aktarıldı. Uygun şartların oluşması halinde ise yeniden 1 hafta vadeli fonlamaya, %37’ye doğru geçiş yapılabileceği ifade edildi.

KONUT FİNANSMANI ORANLARI

Son durumda mayısta yıllık enflasyon %32,61 olarak gerçekleşti. Hem politika faizi hem de piyasa fonlama oranı, yıllık TÜFE’nin üzerinde konumlanmaya devam ediyor. Faizlerde yaşanabilecek bir geri çekilmenin ise belli bir süre içinde finansman maliyetlerine de yansıyabileceği ifade ediliyor.

Bu arada katılım bankaları tarafından sunulan konut finansmanı oranları 11 Haziran itibarıyla şöyle:

Katılım Bankası Kâr Oranı Vakıf Katılım %2,68 Ziraat Katılım %2,74 Albaraka %2,85 Kuveyt Türk %2,91 Türkiye Finans %2,99 Emlak Katılım %3,39

2 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak 2 milyon TL finansmanın geri ödemesi şöyle:

Finansman tutarı 2 milyon TL Finansman vadesi 120 ay Finansman oranı %2,68 Aylık taksit 55 bin 941 TL Toplam geri ödeme 6 milyon 712 bin 937 TL

FİNANSMAN YÜKÜ %235

Rakamlar konut finansmanında toplam maliyetin %235 gibi yüksek bir oranda seyrettiğine işaret ediyor. Uzmanlar, yılın ikinci yarısından itibaren faizlerde 300 baz puanlık indirimi beklendiğini, bu beklentinin karşılık bulması halinde ise konut finansmanı oranlarının da aşağı gelebileceğini ifade ediyor.

İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTIYOR

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, nisanda, geçen yılın aynı ayına göre %40,5 artarak 25 bin 771 adet olmuştu. İpotekli konut satışı, ocak-nisan döneminde ise %33,8 yükseldi ve 97 bin 47 adede çıktı. Veriler, yüksek finansman maliyetine rağmen ipotekli satışların arttığını gösterirken; uzmanlar, bu satışların bir kısmının tasarruf finansmanı şirketleri tarafından da finanse edildiğine dikkat çekiyor.