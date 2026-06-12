Meta'ya ait sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve Facebook Messenger'da erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Çok sayıda kullanıcı, uygulamalara giriş yaparken ve içeriklere erişirken hata mesajlarıyla karşılaştığını belirtti. Instagram ve Facebook'a erişmek isteyen kullanıcılar çeşitli bağlantı problemleri yaşarken, platformlardaki yavaşlık ve oturum açma sorunları nedeniyle "Instagram ve Facebook çöktü mü?" sorusu gündeme geldi. Yaşanan kesintinin ardından Meta cephesinden de açıklama geldi.

Cuma sabahı, en popüler sosyal medya uygulamalarından bazılarında yaygın erişim sorunları bildirildi. Problemler arasında, Meta'ya ait olan Facebook, Instagram ve Facebook Messenger da yer aldı. Çok sayıda kullanıcı, uygulamalara giriş yaparken ve içeriklere erişirken çeşitli problemlerle karşılaştığını belirtti.

Kesinti ve hata bildirimlerini takip eden verilere göre, cuma günü Doğu ABD saatiyle yaklaşık 10.15'te Facebook için 80 binden fazla sorun bildirimi yapıldı.

Kesintinin nedeniyle ilgili Meta'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın nedenine ilişkin detaylar netlik kazanmazken, şirketten gelecek açıklama bekleniyor.

Açıklama geldi! Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? Meta uygulamalarına erişime sorunu

KESİNTİ DOĞRULANDI

Şirketin iletişimden sorumlu yöneticisi Andy Stone, X hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanların şu anda hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız. Sorunu çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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