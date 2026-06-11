Manisa’nın Soma ilçesinde kaybolan 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, kaybının 5. gününde Adana’da bulundu ve “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına geldi. İnternetten tanıştığı evli ve iki çocuk babası Ramazan isimli şahsa kaçtığı öğrenilen genç kızın, Ramazan’ın resmi nikahlı eşiyle bir süre aynı evde yaşadığının ortaya çıkması stüdyoda tansiyonu yükseltti. Canlı yayına bağlanan bir berber ise Ramazan’ın Ceyda hakkında “Bir kuş düşürdüm, üç ay içinde bana bağlanır” dediğini açıkladı. Bu sözler üzerine ortalık karıştı.

19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine olay “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına taşınmıştı. Canlı yayında kızlarının hayatından endişe eden baba Ceyhun Evlekoğlu, yardım çağrısında bulunmuştu. Yapılan araştırmalar sonucunda genç kızın Adana’da olduğu tespit edilmiş ve kaybının 5. gününde programa getirilerek ailesiyle buluşturulmuştu.

Bugünkü canlı yayında Ceyda’nın birlikte olduğu, evli ve iki çocuk babası Ramazan da stüdyoya geldi. Baba Ceyhun Evlekoğlu, Ramazan’a sert sözlerle tepki göstererek, “Sen utanmıyor musun kız kaçırmaya? İki çocuğun var, bu yaptığın doğru mu?” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Ceyda ise “Ben sana inanmıyorum, seni sevmiyorum” diyerek karşılık verdiği görüldü. Ramazan ise kendisini savunarak, “Zorla mı getirdim, kimseyi zorlamadım” şeklinde konuştu.

Programda dikkat çeken bir diğer iddia ise Ceyda’nın, Ramazan’ın resmi nikahlı eşiyle aynı evde bir süre kaldığı yönünde oldu. Ceyda bu iddiaya ilişkin, “Bir iki gün kaldım, ailesini gördüm. Eşi zaten annesiyle birlikte yaşıyor” ifadelerini kullandı. Annesi Güneş Hanım ise kızına tepki göstererek, “Sana bunu mu öğrettik? Gurur denen şey kalmadı mı?” sözleriyle sitem etti.

“KUŞ DÜŞÜRDÜM, 3 AYA BANA BAĞLANIR”

Canlı yayına bağlanan Ramazan’ın berberi ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Berber, Ramazan’ın kendisine “Bir kuş düşürdüm, annesi babası sorunlu, kısa sürede kendime bağladım” dediğini iddia etti. Ayrıca “Yaşını öğrendim, 19 civarıydı, üç ay içinde tamamen bana bağlanır” gibi sözler söylediğini öne sürdü. Bu ifadeler stüdyoda büyük şaşkınlığa neden oldu.

“BENDEN KOPAMAYACAK”

Bir başka tanık ise Ramazan’ın Ceyda hakkında “Onu öyle bir hale getireceğim ki benden kopamayacak” dediğini iddia etti.

