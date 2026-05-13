Doğum gününü kutlamasının üzerinden yalnızca birkaç saat geçtikten sonra hayatını kaybeden Mahallenin Muhtarları dizisinin “Eczacı Bahadır”ı Alp Balkan, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, acılı babanın oğluna vedası yürekleri burkarken imamın sözleri de dikkat çekti.

Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı “Eczacı Bahadır” karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Alp Balkan, 56 yaşında vefat etti. Acı haber sanat camiasını hüzne boğdu. Film-San Vakfı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Uzun yıllar boyunca ekranların sevilen yüzlerinden biri olan oyuncunun vefatı, sevenleri ve meslektaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

İKİ GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ

Acı olayın en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Balkan’ın doğum gününden yalnızca bir gün sonra hayatını kaybetmesi oldu. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre ünlü oyuncu, 56’ncı yaş gününü kutladıktan kısa süre sonra rahatsızlandı ve ertesi sabah hayatını kaybetti. Bu hüzünlü tesadüf duyanları kahretti.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Oyuncu Alp Balkan için Yenimahalle Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Balkan’ın ailesi, yakın dostları ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Oyuncunun tabutu başında duygusal anlar yaşanırken, sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeye katılan isimler arasında Tuna Arman, Şehrazat, Çiğdem Tunç ve Süleyman Yağcı da yer aldı.

95 YAŞINDAKİ BABADAN OĞLUNA ACI VEDA

Törenin en yürek burkan anı ise 95 yaşındaki babasının oğluna veda ettiği dakikalar oldu. Tekerlekli sandalye ile cami avlusuna getirilen acılı baba, çevresindekilerin yardımıyla oğlunun tabutuna yaklaşarak uzun süre gözyaşı döktü. Evlat acısıyla derinden sarsılan yaşlı babanın oğlunun tabutuna dokunarak vedalaşması, cenazeye katılan herkesi derinden etkiledi.

İMAM: NADİREN ŞAHİT OLUYORUZ

Cenaze namazı öncesinde konuşan imamın sözleri de törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Helallik alınırken cemaatin yoğun katılımına dikkat çeken imam, “Şahsım adına ifade ediyorum, cenaze görevlerinde çok sayıda insan görüyoruz ancak böylesine kalabalık bir topluluğun hep bir ağızdan ‘Helal olsun, iyi bilirdik’ dediğine nadiren şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı.

