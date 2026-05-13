Meteoroloji Genel Müdürlüğü 39 il için ''sarı'' kodlu uyarı verdi. İç Anadolu, Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinde etkisini artıracak gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle uyarı yapılırken vatandaşlar ise ''Bu hafta hava nasıl olacak, yarın yağmur var mı?'' gibi soruları gündeme taşıdı.

Meteorolojik tahminlere göre yağışlı hava dalgası perşembe gününden itibaren geniş bir alanda etkili olacak. Bazı bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli görülebileceği belirtilirken ulaşımda aksama, görüş mesafesinde düşüş ve su taşkınları gibi olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi. Peki, bu hafta hava nasıl olacak, yarın yağmur var mı?

39 il için ''sarı'' kodlu uyarı: Yurt genelinde sağanak yağışlar kapıda!

İÇ ANADOLU’DA KUVVETLİ SAĞANAK ALARMI

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre 14 Mayıs Perşembe günü öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun büyük bölümünde sağanak yağışlar etkisini artıracak. Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Konya’nın kuzey ve batı ilçelerinde de yağışların yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, kısa sürede etkili olabilecek yoğun yağışların sel ve su baskınlarına yol açabileceğini belirtirken yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve ani rüzgar hamlelerine karşı tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

Öğleden sonra başlayacak yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

39 il için ''sarı'' kodlu uyarı: Yurt genelinde sağanak yağışlar kapıda!

AKDENİZ’DE HORTUM VE FIRTINA RİSKİ

Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde de hava koşullarının sertleşeceği bildirildi. Mersin, Adana ve Osmaniye’nin kuzey ile iç bölgeleriyle Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak geçişleri görülecek.

Meteoroloji uzmanları, bölgede yağış anında kısa süreli fırtına oluşabileceğini ve yerel hortum riskinin de bulunduğunu açıkladı. Bilhassa yüksek kesimlerde su taşkınları ve heyelan tehlikesine dikkat çekildi. Yağışların perşembe öğleden sonra başlayıp cuma sabahına kadar etkili olması bekleniyor.

39 il için ''sarı'' kodlu uyarı: Yurt genelinde sağanak yağışlar kapıda!

ISPARTA VE BURDUR İÇİN DE UYARI!

Batı Akdeniz’de ise Isparta ile Burdur’un doğu ilçeleri için görülecek gök gürültülü sağanakların zaman zaman kuvvet kazanabileceği bildirildi.

Uzmanlar, özellikle kırsal alanlarda ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını isterken sürücülerin yağış sırasında görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle temkinli hareket etmesi gerektiğini belirtti.

39 il için ''sarı'' kodlu uyarı: Yurt genelinde sağanak yağışlar kapıda!

HAFTA SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji’nin yayımladığı 5 günlük hava tahminlerinde yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Perşembe günü başlayacak yağışlarım cuma, cumartesi ve pazar günleri de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Batı bölgelerde yer yer parçalı bulutlu hava görülrken özellikle iç ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanakların yaygın şekilde devam edeceği öngörülüyor.

39 il için ''sarı'' kodlu uyarı: Yurt genelinde sağanak yağışlar kapıda!

SARI KODLU UYARI VERİLEN 39 İL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlanan iller:

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce.

Haberle İlgili Daha Fazlası