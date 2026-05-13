2026 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından 25 Mayıs Pazartesi günü bankaların çalışma durumu ve kamu kurumlarının açık olup olmayacağı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. İdari izin kararı sonrası özellikle EFT, havale, noter ve resmi işlem yapacak vatandaşlar gözünü resmi açıklamalara çevirdi

Kurban Bayramı öncesinde alınan idari izin kararıyla birlikte kamu çalışanlarını kapsayan tatil süresi uzarken, 25 Mayıs 2026 Pazartesi gününde bankalar, noterler, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının çalışma düzeni merak konusu oldu. Özellikle resmi işlemleri bulunan vatandaşlar “25 Mayıs’ta bankalar açık mı?” ve “Kamu kurumları çalışıyor mu?” sorularına cevap aramaya başladı.

25 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

2026 Kurban Bayramı tatili kapsamında kamu çalışanlarına yönelik idari izin kararı alınsa da bu uygulama özel sektör kuruluşlarını kapsamıyor. Bu nedenle 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü bankalar normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.

Bankacılık işlemleri yapacak vatandaşlar, 25 Mayıs Pazartesi günü EFT, havale, FAST ve diğer finansal işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetlerinde de herhangi bir kesinti beklenmiyor. Bankaların arefe günü olan 26 Mayıs Salı günü ise yarım gün mesai yapacak.

25 Mayıs bankalar açık mı, kamu kurumları çalışıyor mu? (25 Mayıs 2026)

25 MAYIS KAMU KURUMLARI ÇALIŞIYOR MU?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası alınan karar doğrultusunda 25 Mayıs Pazartesi günü kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Bu nedenle valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, vergi daireleri, tapu müdürlükleri ve birçok kamu kurumu kapalı olacak. Resmi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların bu tarihten önce işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Öte yandan devlet hastanelerinde acil servisler hizmet vermeye devam edecek ancak poliklinik hizmetlerinde sınırlı çalışma düzeni uygulanabilecek. Okullar ve üniversitelerin idari birimleri de idari izin kapsamında yer alacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası