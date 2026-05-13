A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste güncellendi! 14 Mayıs A101 Aldın Aldın fırsatlarında neler var?
A101’in 14 Mayıs 2026 tarihli “Aldın Aldın” aktüel kataloğu yayımlandı. Elektronik ürünlerden beyaz eşyaya, motosiklet ekipmanlarından mutfak ürünlerine kadar birçok ürün bu hafta raflarda yerini alacak. Kurban Bayramı'na özel ürünler de raflarda yerini almayı beklerken işte, A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...
A101 market zincirinin her hafta yoğun ilgi gören “Aldın Aldın” kampanyasının yeni kataloğu belli oldu. 14 Mayıs Perşembe itibarıyla satışa çıkacak ürünler arasında televizyon, dijital piyano, elektrikli moped ve küçük ev aletleri öne çıkıyor.
Google Qled TV, 120W taşınabilir bluetooth Hoparlör, Whale TV, Toshiba 50" 4K Ultra HD Vidaa Tv, Basınçlı Yıkama Makinesi, 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, Kurban Bayramı'na özel ürünler raflara geliyor.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE
85" Frameless 4K UHD Google Qled TV 49.999 TL
120W taşınabilir Bluetooth Hoparlör 10.999 TL
55" 4K Whale TV 18.999 TL
Toshiba 50" 4K Ultra HD Vidaa Tv 18.499 TL
32" Frameless HD Whale OS 10 Qled tv 7.999 TL
Şarjlı Polisaj Makinesi 1.499 TL
Oto Araç İçi Buzdolabı 2.799 TL
Basınçlı Yıkama Makinesi 3.299 TL
Canon G3430 Tanklı Yazıcı 6.499 TL
Kumandalı 3'lü Spot LED Lamba 249 TL
Akım Korumalı 5'li Uzatma Kablosu 349 TL
BLuetooth Kulakiçi Kulaklık 349 TL
Kablosuz Kulaklık 699 TL
3 Çekmeceli Derin Dondurucu 7.999 TL
Inox Bulaşık Makinesi 15.999 TL
Silver Çamaşır Makinesi 16.999 TL
Çok Fonksiyonlu Pişirici 799 TL
Mikrodalga Fırın 2.999 TL
Singer Overlok Makinesi 8.999 TL
4 Dilim Tost Makinesi 1.099 TL
Seyahat Tipi Buharlı Ütü 749 TL
Kahve ve Baharat Öğütücü 649 TL
Waffle Makinesi 899 TL
Kablolu Dik Süpürge 1.699 TL
5 in 1 Epilasyon Seti 1.399 TL
Su Isıtıcı 599 TL
Elektrikli Çay Makinesi 1.499 TL
APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL
APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL
VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL
Motosiklet Brandası 299 TL
Motor Interkom 999 TL
Kumandalı 2'li LED 369 TL
Kask Bölmeli Motosiklet Sırt Çantası 899 TL
14 MAYIS A101 ALDIN ALDIN FIRSATLARINDA NELER VAR?
26 Jantlı Çift Amortisörlü Bisiklet 6.999 TL
88 Tuşlu Kapaklı Dijital Piyano 12.999 TL
Tam Boy Keman 2.699 TL
Sahte Para Dedektörü 649 TL
Portatif Kasa 599 TL
ParA Kasası 549 TL
Karışık Para Sayabilen Para Sayma Makinesi 4.699 TL
Akü Takviye Cihazı 2.299 TL
Oto Ön Cam Şemsiye Güneşlik 429 TL
Kablosuz Dijital Hava Kompresörü 1.149 TL
Mini Kompresör 849 TL
Araç Süpürgesi 399 TL
Deterjan Hazneli Basınçlı Su Tabancası 289 TL
Oto Telefon Tutucu 159 TL
Oto Ön Cam Güneşliği 99,50 TL
Kör Nokta Aynası 95 TL
Direksiyon Güneşliği 119 TL
Küre Buzluk 44,50 TL
Hazneli Bas Çıkar Buzluk 32'li 229 TL
Pompalı Termos 1,5L 449 TL
Bambum Porselen Çerezlik 39,50 TL
Bulut Şekilli Cam Sunumluk 229 TL
Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı 199 TL
Buzdolabı Saklama Kabı 3'lü 149 TL
Sürgülü Lavabo Süzgeci 69,50 TL
Süzgeçli Dik Kaşıklık 39,50 TL
3 Bölmeli Çerezlik 119 TL
2 Bölmeli Çerezlik 79,50 TL
Kulplu Pipetli Plastik Mug 229 TL
Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 749 TL
3 Saçaklı Punch Kırlent Kılıfı 159 TL
Koltuk Örtüsü 249 TL
Thermoboy Sıcak/Soğuk Tutucu Termos Poşet 12l 99,50 TL
Deri Erkek Kemer 249 TL
Suni Deri Kadın Kemer 2'li 179 TL
Spor Seyahat Çantası 349 TL
Kadın Yüksek Taban Sandalet 229 TL
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 999 TL
Kanatlı Kurutmalık 729 TL
Lux Ütü Masası 1.349 TL
Duvar Saati 199 TL
Zigon Sehpa 3'lü 1.349 TL
Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 199 TL
Mop Tutucu 49,50 TL
Sıvı Sabunluk Sabunluk 54,50 TL
Çok Amaçlı Organizerler 29,50 TL
Bambu Kapaklı Organizer Seti 119 TL
Papatya Ayna 119 TL
Çok Amaçlı Kapı Arkası Askısı 49,50 TL
Ülker Çokomel Marshmallow Bisküvü 35*12g 135 TL
Bayramlık Şeker 350g 99 TL
Karışık Meyve Aromalı Lokum 350g 69 TL
Kent Bayramlık Şeker 375 g 99 TL
Şölen Butik Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 350 g 95 TL
Evliya Yumuşak Şeker 350 g 69 TL
Evliya Bayram Sert Şeker 500 g 69 TL
Haribo Fruitbons Yumuşak Şeker 400 g 99 TL
Draje Çikolatalı Badem Şeker 150g 99 TL
Ülker Ece Bütün FIndıklı Sütlü Çikolata 350g 289 TL
Balin Nostaljik Kutu Karışık Çİkolata 300g 249 TL
Eti Ahenk Bol Sütlü İkramlık Çikolata 300g 229 TL
Ozmo Mini Eggs Çikolata 154 g 109 TL
Şölen Mojee Fındıklı Krema Dolgulu Çikolata 246 g 249 TL
Dorado Sütlü Karamelli Çikolata 125 g 50 TL
Nivea Koruma & Nem Ferahlatıcı Sprey 50 SPF 200 ml 649 TL
Nivea Ultra Koruma & Nemlendirme Güneş Kremi 50 SPF 150 ml 479 TL
Nivea Ultra Koruma Kids & Bakım Çocuk Güneş Kremi 50 SPF 150 ml 499 TL
Nivea Koruma & Bronzluk Bronzlaştırıcı Güneş Kremi 30 SPF 200 ml 699 TL
Nivea Hassas Anında Koruma Güneş Koruyucu Sprey 50 SPF 200 ml 649 TL
Nivea Q10 Vücut Losyonu 250 ml 189 TL
Your Beauty Solution Işıltılı Kuru Yağ 50 ml 129 TL
Sebamed Çok Yönlü Güneş Sütü 50 SPF 100 ml 489 TL
Sebamed Baby Çok Yönlü Güneş Sütü 50 SPF 200 ml 649 TL
Dear Body Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 SPF 60 ml 119 TL
Dear Body Bronzlaştırıcı Hindistan Cevizi Yağlı Sprey 200 ml 129 TL
Dear Body Güneş Sonrası Aloe Vera Jel 200 ml 69 TL
Dear Body Güneş Koruyucu Süt Spreyi 50 SPF 200 ml 169 TL