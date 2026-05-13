A101’in 14 Mayıs 2026 tarihli “Aldın Aldın” aktüel kataloğu yayımlandı. Elektronik ürünlerden beyaz eşyaya, motosiklet ekipmanlarından mutfak ürünlerine kadar birçok ürün bu hafta raflarda yerini alacak. Kurban Bayramı'na özel ürünler de raflarda yerini almayı beklerken işte, A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...

A101 market zincirinin her hafta yoğun ilgi gören “Aldın Aldın” kampanyasının yeni kataloğu belli oldu. 14 Mayıs Perşembe itibarıyla satışa çıkacak ürünler arasında televizyon, dijital piyano, elektrikli moped ve küçük ev aletleri öne çıkıyor.

Google Qled TV, 120W taşınabilir bluetooth Hoparlör, Whale TV, Toshiba 50" 4K Ultra HD Vidaa Tv, Basınçlı Yıkama Makinesi, 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, Kurban Bayramı'na özel ürünler raflara geliyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE

85" Frameless 4K UHD Google Qled TV 49.999 TL

120W taşınabilir Bluetooth Hoparlör 10.999 TL

55" 4K Whale TV 18.999 TL

Toshiba 50" 4K Ultra HD Vidaa Tv 18.499 TL

32" Frameless HD Whale OS 10 Qled tv 7.999 TL

Şarjlı Polisaj Makinesi 1.499 TL

Oto Araç İçi Buzdolabı 2.799 TL

Basınçlı Yıkama Makinesi 3.299 TL

Canon G3430 Tanklı Yazıcı 6.499 TL

Kumandalı 3'lü Spot LED Lamba 249 TL

Akım Korumalı 5'li Uzatma Kablosu 349 TL

BLuetooth Kulakiçi Kulaklık 349 TL

Kablosuz Kulaklık 699 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu 7.999 TL

Inox Bulaşık Makinesi 15.999 TL

Silver Çamaşır Makinesi 16.999 TL

Çok Fonksiyonlu Pişirici 799 TL

Mikrodalga Fırın 2.999 TL

Singer Overlok Makinesi 8.999 TL

4 Dilim Tost Makinesi 1.099 TL

Seyahat Tipi Buharlı Ütü 749 TL

Kahve ve Baharat Öğütücü 649 TL

Waffle Makinesi 899 TL

Kablolu Dik Süpürge 1.699 TL

5 in 1 Epilasyon Seti 1.399 TL

Su Isıtıcı 599 TL

Elektrikli Çay Makinesi 1.499 TL

APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL

VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL

Motosiklet Brandası 299 TL

Motor Interkom 999 TL

Kumandalı 2'li LED 369 TL

Kask Bölmeli Motosiklet Sırt Çantası 899 TL

14 MAYIS A101 ALDIN ALDIN FIRSATLARINDA NELER VAR?

26 Jantlı Çift Amortisörlü Bisiklet 6.999 TL

88 Tuşlu Kapaklı Dijital Piyano 12.999 TL

Tam Boy Keman 2.699 TL

Sahte Para Dedektörü 649 TL

Portatif Kasa 599 TL

ParA Kasası 549 TL

Karışık Para Sayabilen Para Sayma Makinesi 4.699 TL

Akü Takviye Cihazı 2.299 TL

Oto Ön Cam Şemsiye Güneşlik 429 TL

Kablosuz Dijital Hava Kompresörü 1.149 TL

Mini Kompresör 849 TL

Araç Süpürgesi 399 TL

Deterjan Hazneli Basınçlı Su Tabancası 289 TL

Oto Telefon Tutucu 159 TL

Oto Ön Cam Güneşliği 99,50 TL

Kör Nokta Aynası 95 TL

Direksiyon Güneşliği 119 TL

Küre Buzluk 44,50 TL

Hazneli Bas Çıkar Buzluk 32'li 229 TL

Pompalı Termos 1,5L 449 TL

Bambum Porselen Çerezlik 39,50 TL

Bulut Şekilli Cam Sunumluk 229 TL

Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı 199 TL

Buzdolabı Saklama Kabı 3'lü 149 TL

Sürgülü Lavabo Süzgeci 69,50 TL

Süzgeçli Dik Kaşıklık 39,50 TL

3 Bölmeli Çerezlik 119 TL

2 Bölmeli Çerezlik 79,50 TL

Kulplu Pipetli Plastik Mug 229 TL

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 749 TL

3 Saçaklı Punch Kırlent Kılıfı 159 TL

Koltuk Örtüsü 249 TL

Thermoboy Sıcak/Soğuk Tutucu Termos Poşet 12l 99,50 TL

Deri Erkek Kemer 249 TL

Suni Deri Kadın Kemer 2'li 179 TL

Spor Seyahat Çantası 349 TL

Kadın Yüksek Taban Sandalet 229 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 999 TL

Kanatlı Kurutmalık 729 TL

Lux Ütü Masası 1.349 TL

Duvar Saati 199 TL

Zigon Sehpa 3'lü 1.349 TL

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 199 TL

Mop Tutucu 49,50 TL

Sıvı Sabunluk Sabunluk 54,50 TL

Çok Amaçlı Organizerler 29,50 TL

Bambu Kapaklı Organizer Seti 119 TL

Papatya Ayna 119 TL

Çok Amaçlı Kapı Arkası Askısı 49,50 TL

Ülker Çokomel Marshmallow Bisküvü 35*12g 135 TL

Bayramlık Şeker 350g 99 TL

Karışık Meyve Aromalı Lokum 350g 69 TL

Kent Bayramlık Şeker 375 g 99 TL

Şölen Butik Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 350 g 95 TL

Evliya Yumuşak Şeker 350 g 69 TL

Evliya Bayram Sert Şeker 500 g 69 TL

Haribo Fruitbons Yumuşak Şeker 400 g 99 TL

Draje Çikolatalı Badem Şeker 150g 99 TL

Ülker Ece Bütün FIndıklı Sütlü Çikolata 350g 289 TL

Balin Nostaljik Kutu Karışık Çİkolata 300g 249 TL

Eti Ahenk Bol Sütlü İkramlık Çikolata 300g 229 TL

Ozmo Mini Eggs Çikolata 154 g 109 TL

Şölen Mojee Fındıklı Krema Dolgulu Çikolata 246 g 249 TL

Dorado Sütlü Karamelli Çikolata 125 g 50 TL

Nivea Koruma & Nem Ferahlatıcı Sprey 50 SPF 200 ml 649 TL

Nivea Ultra Koruma & Nemlendirme Güneş Kremi 50 SPF 150 ml 479 TL

Nivea Ultra Koruma Kids & Bakım Çocuk Güneş Kremi 50 SPF 150 ml 499 TL

Nivea Koruma & Bronzluk Bronzlaştırıcı Güneş Kremi 30 SPF 200 ml 699 TL

Nivea Hassas Anında Koruma Güneş Koruyucu Sprey 50 SPF 200 ml 649 TL

Nivea Q10 Vücut Losyonu 250 ml 189 TL

Your Beauty Solution Işıltılı Kuru Yağ 50 ml 129 TL

Sebamed Çok Yönlü Güneş Sütü 50 SPF 100 ml 489 TL

Sebamed Baby Çok Yönlü Güneş Sütü 50 SPF 200 ml 649 TL

Dear Body Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 SPF 60 ml 119 TL

Dear Body Bronzlaştırıcı Hindistan Cevizi Yağlı Sprey 200 ml 129 TL

Dear Body Güneş Sonrası Aloe Vera Jel 200 ml 69 TL

Dear Body Güneş Koruyucu Süt Spreyi 50 SPF 200 ml 169 TL

