HABER MERKEZİ — Bordeaux limanında bir yolcunun ölümüyle "yüzen hapishaneye" dönen lüks gemi, Norovirüs gerçeğini dünyaya tekrar hatırlattı. Tam 28 gün boyunca dış ortamda pusuda bekleyen ve dezenfektana dahi dirençli olan bu sinsi virüs, geçmişte Türkiye'de de on binlerce kişiyi yatağa düşürmüştü. Peki, bu görünmez tehlike nasıl bulaşıyor? Türkiye'de son durum ne? İşte hayati önem taşıyan uzman uyarılarıyla 15 maddede Norovirüs dosyası...

NOROVİRÜS NEDİR? Norovirüs, dünya genelinde akut ishallerin en yaygın sebebi olan ve sindirim sisteminde iltihaplanmaya (gastroenterit) yol açan aşırı derecede bulaşıcı bir virüstür. Halk arasında "mide nezlesi" veya "kış kusma hastalığı" olarak da bilinen bu virüs, sadece 10 adet parçacıkla bile bir insanı hasta edebilir. Kruvaziyer gemileri, hastaneler, okullar ve kışlalar gibi insanların toplu ve yakın temas halinde bulunduğu alanlar, virüsün hızla yayılması için en elverişli ortamlardır.

Norovirüs NOROVİRÜS'ÜN BELİRTİLERİ NELERDİR, NASIL BULAŞIR? Belirtiler virüsle temas ettikten 12 ila 48 saat sonra aniden, fışkırır tarzda şiddetli kusma, sulu ishal ve mide krampları şeklinde başlar. Bulaşma yolları ise oldukça çeşitlidir. Virüs bulaşmış gıda veya suların tüketilmesi, kontamine yüzeylere dokunulması ve enfekte kişilerle doğrudan temas en yaygın yollardır. Özellikle bir hastanın kusması sırasında havaya yayılan damlacıkların (aerosol) solunması bile diğer kişilere virüsü bulaştırabilir.

NOROVİRTÜS'ÜN İLACI-TEDAVİSİ VAR MI? Norovirüs'e karşı geliştirilmiş özel bir ilaç, antibiyotik veya kesinleşmiş bir aşı bulunmamaktadır. Virüs kaynaklı bir hastalık olduğu için antibiyotikler tedavide tamamen etkisizdir. Tedavide temel amaç, kusma ve ishal nedeniyle vücudun kaybettiği sıvı ve elektrolitlerin (tuz, potasyum) geri kazanılmasıdır. Uzmanlar bu süreçte dinlenmeyi, bol sıvı tüketimini ve bağırsak onarımı için probiyotik ile çinko takviyelerini önermektedir.

TÜRKİYE'DE NOROVİRÜS GÖRÜLDÜ MÜ? Türkiye, geçmişte Norovirüs kaynaklı kitlesel salgınlarla defalarca sarsılmıştır. 2008'de Aksaray'da şebeke suyuna kanalizasyon karışması sonucu yaklaşık 8 bin kişi hastanelere akın etmiştir. Benzer şekilde Rize (2009'da 1.400 kişi), Tokat Erbaa (2009'da 6.800 kişi), Trabzon Sürmene (2011/2022) ve Burdur Bucak (2019'da 3.000'den fazla kişi) gibi yerlerde yaşanan salgınlar, virüsün şebeke suları üzerinden ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu kanıtlamıştır.

Norovirüs NOROVİRÜS İLE HANTAVİRÜS AYNI MI? Bu iki virüs sıklıkla karıştırılsa da kaynakları ve etkileri tamamen farklıdır. Hantavirüs kemirgen kaynaklıdır ve daha çok solunum sistemini hedef alarak hayati risk oluşturur. Norovirüs ise insandan insana, dışkı veya ağız yoluyla bulaşır ve sindirim sistemini felç eder. Norovirüs'ün bulaşma hızı Hantavirüs'ten çok daha yüksektir.Ancak Hantavirüs'ün öldürücülük oranı Norovirüs'e göre çok daha ciddidir.

"SÜPER DAYANIKLI": ALKOL BAZLI DEZENFEKTANLAR YETERSİZ! Norovirüs'ü kontrol altına almayı zorlaştıran en büyük faktör çevresel direncidir. Alkol bazlı el dezenfektanları bu virüse karşı genellikle etkisiz kalmaktadır. Virüs, 60 derece sıcaklığa kadar hayatta kalabilir ve insan dışkısında veya temas edilen yüzeylerde 28 güne (yaklaşık 1 ay) kadar canlılığını koruyabilir. Bu nedenle korunmada en etkili yöntem, ellerin bol su ve sabunla sık sık yıkanmasıdır.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARI: TOKALAŞMAK ÖPÜŞMEKTEN RİSKLİ! Bulaşmada temizliğine dikkat edilmemiş eller en büyük rolü oynamaktadır. Uzmanlar, Norovirüs gibi el yoluyla yayılan virüslerde tokalaşmanın öpüşmekten çok daha tehlikeli olduğunu vurgulamaktadır. Çünkü eller gün boyu virüsün pusuda beklediği kapı kolları ve musluklarla temas halindedir. Ayrıca hastalık belirtileri geçse bile virüsün dışkı yoluyla yayılımı 3 haftaya kadar devam edebildiği için kişisel hijyen tedbirleri uzun süre elden bırakılmamalıdır.

BAĞIŞIKLIK BIRAKMIYOR: AYNI KİŞİYİ DEFALARCA VURABİLİR! Birçok virüsün aksine, Norovirüs vücutta kalıcı bir bağışıklık sağlamaz. Bu da bir kişinin aynı mevsim içinde veya farklı zamanlarda virüse tekrar tekrar yakalanabileceği anlamına gelir. Uzmanlar, "bir kere oldum, kurtuldum" düşüncesinin bu hastalıkta geçerli olmadığını vurguluyor.

MUTFAKTAKİ SİNSİ TUZAK: SEBZELERİ SADECE SUYLA YIKAMAK YETERLİ Mİ? Norovirüs özellikle çiğ tüketilen sebze, meyve ve salatalarda pusuya yatar. Virüs klorlamaya karşı dirençli olduğu için şebeke suyuyla yıkamak her zaman tam koruma sağlamaz. Uzmanlar, salgın dönemlerinde sebzelerin kaynatılmış ve soğutulmuş suyla yıkanmasını veya suların mutlaka kaynatılarak tüketilmesini öneriyor.

ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR DİKKAT! SIVI KAYBI ÖLÜME GÖTÜREBİLİR Hastalık genellikle 1-3 gün sürse de küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişiler için risk çok daha büyüktür. Norovirüs bu gruplarda kronik ishale ve hastaneye yatmayı gerektirecek düzeyde ağır sıvı kaybına (dehidratasyon) neden olabilir. Nadir görülen ölümlü vakalar genellikle bu sıvı kaybından kaynaklanmaktadır.

"İYİLEŞTİM DİYE SEVİNMEYİN! 3 HAFTA BOYUNCA YAYMAYA DEVAM EDİYOR" Karın ağrısı ve kusma geçse bile, virüsün dışkıyla atılımı 3 hafta (21 gün) kadar devam edebilir. Bu yüzden hastalık sonrası kişisel hijyene en az bir ay boyunca aynı titizlikle devam edilmelidir.

BUZ KÜPLERİ VE DENİZ ÜRÜNLERİ: NOROVİRÜS EN ÇOK NEREDE PUSUDA? Norovirüs sadece dokunmayla değil, belirli gıdalarla da kitlesel salgınlar yapar. Özellikle midye, istiridye gibi kabuklu deniz hayvanları, dondurmalar ve hatta içeceklere konulan buz küpleri virüsün en sevdiği barınma alanlarıdır. Virüsün düşük ısılara dayanıklı olması, dondurulmuş gıdalarda bile hayatta kalmasını sağlar.

KIŞ KUSMA HASTALIĞI: HAVALAR SOĞUYUNCA NEDEN PATLIYOR? Dünyada "Winter Vomiting Bug" (Kış Kusma Böceği) olarak da bilinen Norovirüs, kış aylarında çok daha etkilidir. Soğuk havaya karşı dayanıklı yapısı ve insanların kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmesi, kışın büyük okul ve iş yeri salgınlarını kaçınılmaz kılar.

"NOROVİRÜS'ÜN TEK İLACI TEMİZLİK! Virüsün bilinen bir tıbbi ilacı olmadığı için uzmanlar tek bir gerçeğe odaklanıyor: Temizlik. Evlerde veya toplu alanlarda Norovirüs'ten korunmak için yüzeylerin %5-10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlenmesi önerilir. Standart temizleyicilerin yetersiz kaldığı bu virüse karşı çamaşır suyu en etkili dezenfektandır.

GIDA SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA KRİTİK YASAK Norovirüs kapan bir aşçı veya garson, tek bir dokunuşla yüzlerce kişiyi hasta edebilir. Bu nedenle virüsü kapan gıda sektörü çalışanlarının, belirtiler geçse dahi en az 3 gün boyunca gıdalarla temas etmemesi ve işten uzaklaştırılması hayati önem taşır.

Haberle İlgili Daha Fazlası