Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından "insanlığa karşı suç" işlemekle suçlanan ve iki gündür Senato binasına sığınan eski Emniyet Genel Müdürü Senatör Ronald "Bato" dela Rosa’yı tutuklamak isteyen ordu birlikleri, Senato binasına baskın düzenledi.

Güneydoğu Asya’nın en kırılgan demokrasilerinden biri olan Filipinler'de yer yerinden oynadı.

NELER OLUYOR?

Pazartesi günü kendisini tutuklamaya gelen hükümet ajanlarından merdivenlerde kaçarak Senato salonuna sığınan Dela Rosa, iki gecedir binadan çıkmıyordu. Ancak Çarşamba günü binada çatışma çıktı. Tam teçhizatlı askeri personelin binaya girmesiyle birlikte içerideki personel odalarına kilitlendi. Senato Başkanı Alan Peter Cayetano, Facebook üzerinden yayınladığı acil mesajda, "Burası Filipinler Senatosu! Neler oluyor? Neden saldırı altındayız?" diyerek ülkelerden yardım istedi.

"BENİ YABANCILARA TESLİM ETMEYİN!"

Tutuklanma korkusuyla köşeye sıkışan Dela Rosa, baskından saatler önce düzenlediği basın toplantısında destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. "Başka bir Filipinli’nin Lahey’e götürülmesine izin vermeyelim" diyen firari senatör, ordu içindeki müttefiklerine seslenerek Marcos hükümetinin kendisini teslim etmemesi için yardım istedi.

Dela Rosa, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde asker marşları söyleyerek moral depolamaya çalışırken, binanın dışı da destekçileriyle dolup taştı.

