Real Madrid, Arda Güler'i açıkladı: Milli yıldıza büyük onur
Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler'in, "Real Madrid'de nisan ayının oyuncusu" seçildiği duyuruldu. Sakatlığı sebebiyle 3 maçtır takımından uzak kalan milli futbolcu, İspanyol ekibinin formasını en son 21 Nisan'da giydi.
Real Madrid'de nisan ayının oyuncusu seçilen milli futbolcu Arda Güler, gösterdiği performansla öne çıktı.
- Arda Güler, Real Madrid formasıyla nisan ayında oynadığı 5 maçta gösterdiği müthiş performans nedeniyle ödüle layık görüldü.
- Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern'e karşı 2 gol attı.
- 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 50 maçta oynadı. Arda Güler, sahada kaldığı 3239 dakikada 6 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı.
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenen, LaLiga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, İspanyol devinde nisan ayının oyuncusu seçildi.
"5 MAÇTA MÜTHİŞ PERFORMANS"
Kulüpten yapılan açıklamada, "Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ay Real Madrid formasıyla oynadığı 5 maçtaki mükemmel performansı, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern'e karşı attığı 2 gol nedeniyle bu ödüle layık görüldü" ifadeleri kullanıldı.
50 MAÇTA 20 GOLE KATKI
21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 50 maçta oynadı. Yıldız orta saha, sahada kaldığı 3239 dakikada 6 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı.
