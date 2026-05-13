Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler'in, "Real Madrid'de nisan ayının oyuncusu" seçildiği duyuruldu. Sakatlığı sebebiyle 3 maçtır takımından uzak kalan milli futbolcu, İspanyol ekibinin formasını en son 21 Nisan'da giydi.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenen, LaLiga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, İspanyol devinde nisan ayının oyuncusu seçildi.

"5 MAÇTA MÜTHİŞ PERFORMANS"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ay Real Madrid formasıyla oynadığı 5 maçtaki mükemmel performansı, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern'e karşı attığı 2 gol nedeniyle bu ödüle layık görüldü" ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler'in Instagram paylaşımı

50 MAÇTA 20 GOLE KATKI

21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 50 maçta oynadı. Yıldız orta saha, sahada kaldığı 3239 dakikada 6 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı.

